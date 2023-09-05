شاروخان يحطم أرقام بوليوود بـ«جاوان»

يقترب النجم الهندي شاروخان من كسر رقم قياسي جديد في بوليوود بفيلمه المنتظر ((جاوان))، حيث أشعل شاروخان شباك تذاكر حجز الفيلم الذي لم يطرح بعد في دور العرض ومن المنتظر عرضه غداً. ولم تمض ساعات على فتح الحجوزات وتم بيع 41 ألف تذكرة في أقل من ساعتين، ما أدى إلى ارتفاع أسعار التذاكر لتصل إلى 2400 روبية هندية لكن هذا لم يردع معجبي ملك بوليوود من الانهيال على التذاكر.

وحقق الإعلان الترويجي للفيلم 37 مليون مشاهدة في أقل من 48 ساعة، ويعتبر هذا هو الإصدار الكبير التالي لشاروخان بعد النجاح الساحق الذي حققه فيلم ((باثان)). وبدأ نقاد صناعة الأفلام بالفعل في وضع تنبؤات جريئة، حيث صرح مانوبالا فيجايابلان المحلل التجاري لبوليوود، بأن فيلم ((جاوان)) جاهز ليصبح ثاني افتتاحية لشاروخان بقيمة مليار روبية، ما سيجعله أول ممثل على الإطلاق يحقق هذا الإنجاز في تاريخ بوليوود.