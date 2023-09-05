فهد الشامسي يصل بسيارته لآخر نقطة في اليابسة

حقق الإماراتي فهد الشامسي حلمه في الوصول إلى أقصى نقطة شمالي أوروبا بسيارته الخاصة، بعد رحلة طويلة وشاقة امتدت لآلاف الكيلومترات، جاب من خلالها العديد من الدول، حتى الوصول إلى مشارف دائرة القطب الشمالي في منطقة ((نورث كيب))، التي تقع شمالي النرويج. وهي آخر وأبعد نقطة في اليابسة، التي وصفها البعض بأنها ((آخر الدنيا))، منهم العالم فرنسيسكو نيغري في القرن السابع عشر.

وقال الشامسي لـ((البيان))، إن الرحلة انقسمت إلى مرحلتين، كانت الأولى السفر إلى دول أوروبا، أبرزها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبولندا، وكذلك دول شرق أوروبا في 2021. وهو العام الذي تزامن مع جائحة ((كورونا)) ما أجبره على إبقاء سيارته في مدينة ميونيخ الألمانية، لكن الفكرة تطورت بعد انتهاء الجائحة، وقرر استكمال الرحلة ضمن المرحلة الثانية هذا العام لخوض تحد جديد عبر بلوغ آخر نقطة في قارة أوروبا، وتحديداً إلى منطقة ((نورث كاب)) في النرويج، التي لا يستطيع الوصول إليها السياح وإنما الرحالة فقط ومحبي الاستكشاف والمغامرات.

خط السير

وأضاف الشامسي أن خط سير الرحلة بعد مغادرة ميونيخ بسيارته الرباعية الدفع، تضمن الوصول إلى مدينة كيل ومينائها البحري لشحن السيارة إلى العاصمة النرويجية أوسلو، ثم المرور على السويد قبل الوصول إلى نورث كاب، بينما شملت رحلة العودة، التي امتدت مسافتها لأكثر من 8000 كلم العديد من الدول الأوروبية والآسيوية والعربية، مثل الدنمارك وألمانيا والنمسا وتركيا والعراق وصولاً إلى الإمارات، موضحاً أنه زار العديد من المعالم والمناطق المشهورة عالمياً في رحلته منها مضيق جيرانجير، الذي هو واحد من أجمل المضائق البحرية في العالم ويقع على الساحل النرويجي.

وأشار الشامسي إلى أنه حرص من خلال الرحلة الأوروبية على نقل الصورة الطيبة عن شعب الإمارات إلى مختلف الدول والثقافات، التي مر عليها بما يعكس سمعة ومكانة الدولة في تعميق قيم التسامح بين كل الشعوب.

صعوبات وتحديات

وأفاد الشامسي بأن الطريق لم يكن سهلاً إلى أقصى الشمال الأوروبي، وواجه العديد من الصعوبات، حيث كانت الرحلة تتطلب تجهيز السيارة لظروف الطريق وغيرها من الأحوال الجوية المتقلبة من بلد إلى آخر، لا سيما وأن بعض المناطق تعاني من قلة ورش التصليح التي يحتاجها لتغيير الزيت أو تصليح الأعطال الطارئة في السيارة، وغيرها من متطلبات الرحلة المهمة مثل تصاريح المرور، إضافة إلى الصعوبات الأخرى أثناء حجز الفنادق للمبيت ليلاً، إذ إن بعضها لا تتوفر فيها مواقف خاصة لسيارات الدفع الرباعي مما يدفعه إلى إلغاء الحجز والبحث عن فندق بديل يوفر مواقف بمساحة أكبر.

وكشف الشامسي عن خطته المقبلة العام المقبل عبر القيام برحلة جديدة إلى إحدى قارات العالم السبع في مغامرة عنوانها التشويق والإثارة والاستكشاف، متوجهاً بالشكر إلى كل الرعاة الذين أسهموا في دعم رحلته من أصدقائه ومتابعيه، الذين كانت كلماتهم بمثابة حافز له.

استكشاف ومغامرات

ويعتبر فهد الشامسي من محبي الاستكشاف والمغامرات عبر السيارات، بعد قيامه بالعديد من الرحلات على مستوى الخليج والمنطقة، كما يعتبر من المحترفين في مجال الاستعراض بالسيارات واستطاع تمثيل الدولة في بطولات دولية، أبرزها فوزه بالمركز الأول في فئة الاستعراض الحر، على هامش بطولة الفورمولا العالمية التي أقيمت في نيودلهي عام 2018.