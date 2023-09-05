مبدعات إماراتيات ينثرن عبق التراث في العالم

فنانات إماراتيات مبدعات في مجال الفن التشكيلي، استطعن أن يوصلن فنهن إلى مستويات عالمية، وتمكنّ من عرض لوحاتهن في معارض ومتاحف دولية، بهدف التعريف بتراث وفن الإمارات، وكذلك التعريف بالدولة وإنجازاتها.

في هذا الصدد، أكدت الفنانة الإماراتية عزيزة الحساني إلى أنها تعتبر نفسها سفيرة لفنها الذي يعبر عن هويتها، مشيرة إلى أنها منذ الصغر كانت تحلم بأن تقيم معارض خارج الدولة، وحلمها الأكبر كان متحف اللوفر الشهير في باريس، وظلت تسعى خلف حلمها إلى أن تمكنت من إقامة معرض في لندن، اختارت له مجموعة من لوحاتها بعنوان ((ماضي من ذهب)) تحكي تراث وعبق التاريخ الإماراتي والماضي العريق للدولة.

حلم

وقالت الحساني لـ ((البيان)): بعدها تمكنت من تحقيق حلمي الأكبر في إقامة معرض في متحف اللوفر ، وتمكنت من أن أكون أول فنانة إماراتية تعرض لوحات لها في هذا المتحف، وعرضت فيه مجموعتي((ماضي من ذهب))، بالإضافة إلى لوحة خاصة صنعتها لأجل هذا المعرض بعنوان((عين الصقر))، وهي لوحة توطد العلاقات بين الثقافة الإماراتية والفرنسية، وتحث على العلاقات الأخوية بيننا، وتمثل الرابط القوي بين البلدين، حيث تعمل دولتنا دائماً على تقوية الروابط العالمية، ودوري كفنانة أن أفعل هذا الشيء بطريقتي. وبالفعل حضر جمهور كبير في فرنسا، ولفتت انتباههم واستقبلتني سفارة الإمارات هناك لتهنئتي على هذا الإنجاز.

وأشارت إلى أن لوحة ((عين الصقر)) تمثل رسمة لصقر وهو ينظر إلى الغرب. أي اتجاه فرنسا، وركزت على أن تضم اللوحة ألواناً من علمي الإمارات وفرنسا. والعلمان يشتركان في لونين هما الأحمر والأبيض، مع مزج العديد من الألوان، وشرائط الذهب، موضحة أن اللوحة تضم أيضاً النخلة التي تعزز القيم الإماراتية، وهي تعكس هويتي أنا كفنانة إماراتية لها عاداتها وتقاليدها الراسخة.

تراث وفن

بدورها، أوضحت الفنانة الإماراتية مها المزروعي أنها أقامت معرضاً فنياً لها في لندن وتجهز حالياً لمعرض آخر في نفس المدينة قريباً، مؤكدة أن هدفها من العرض خارج الإمارات أن تنشر تراث وفن الإمارات في الخارج، ولتعريف العالم كله بوجود فنانين مبدعين في الإمارات على قدر من الحرفية العالمية.وقالت: ((أرسم لوحات زيتية تعود للفن التجريدي وأخرى للتكعيبي، وتعاونت مع العديد من المطاعم والفنادق في الإمارة لنشر لوحاتي في ردهاتها من بينها برج العرب منذ افتتاحه إلى اليوم، ومطار دبي، ومطعم ((كويا)) الذي يشجع الفنانين على نشر لوحاتهم ويتم تغيير اللوحات فيه كل عدة أشهر، إلا أنني تمكنت من بيع إحدى لوحاتي لزائر بريطاني أخذها ليعلقها في بيته في لندن)).