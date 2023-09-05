«جري السيدات» في أجمل معالم دبي 30 الجاري

أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق النسخة الثانية من ((سباق جري السيدات)) الذي يقام في أبرز وأشهر وجهات دبي السياحية المختلفة ويتضمن 4 مراحل في مختلف مناطق دبي، وينطلق يوم 30 سبتمبر 2023 ويستمر حتى 11 نوفمبر 2023.

وتتنافس المشاركات في السباق على ثلاث مسافات هي 2.5 كيلومتر، و5 كيلومترات، و10 كيلومترات، وستحصل كل مشاركة منهن على ميدالية مبتكرة تم تصميمها بأسلوب التجميع وهي تتألف من 4 ميداليات متفرقة يمكن تجميعها لتكون ميدالية واحدة عند المشاركة في السباقات الأربعة، حيث تحمل كل ميدالية شعار المنطقة التي تقام فيها وهي من الوجهات العائلية السياحية والرياضية المميزة، وعند إكمال المراحل الأربع تجمع الميداليات الأربع سوياً لتكون معاً الميدالية الكبيرة التي تحمل اسم دبي مع صور للوجهات الأربع.

وينقسم السباق إلى فئات عمرية عدة، حيث يتنافس في سباق 10 كيلومترات خمس فئات عمرية هي 12 - 17، و18 - 39، و40 - 49، و50 - 59، و60 - 99، ويتضمن سباق مسافة 5 كيلومترات التنافس في فئتين عمريتين فقط هما من 12 إلى 17، ومن 18 إلى 99، ويتضمن سباق مسافة 2.5 كيلومتر 4 فئات عمرية هي 5 - 9، و10 - 14، و15 - 17، و18 - 99.

برنامج

وتقام المرحلة الأولى من السباق يوم السبت 30 سبتمبر 2023 في (مدينة إكسبو) وينطلق فيها السباق من الساعة 6:00 صباحاً حتى الساعة 8:30 صباحاً، ويمكن التسجيل للمشاركة في السباق عبر موقع هوبا سبورت.

وتنطلق المرحلة الثانية يوم الأحد 8 أكتوبر 2023 في (حي الشندغة التاريخي) ويقام السباق فيها من الساعة 6:00 صباحاً حتى الساعة 8:30 صباحاً.

وتقام المرحلة الثالثة في برواز دبي (دبي فريم) في حديقة زعبيل يوم السبت 14 أكتوبر 2023 من الساعة 9:00 مساءً حتى الساعة 11:0 مساءً.

فيما تقام المرحلة الرابعة يوم السبت 11 نوفمبر 2023 في (بحيرات الحب) بمحمية المرموم الطبيعية من الساعة 6:00 صباحاً إلى الساعة 8:30 صباحاً.

ويمنح السباق الفرصة للسيدات لخوض تجربة فريدة من خلال سباق جديد من نوعه ويمثل فرصة للمشاركات والمتابعين للاستمتاع بأجمل المناطق في إمارة دبي ويمثل إضافة في مجال التعريف بمناطق الجذب للسياحة الداخلية والرياضة المجتمعية، ودعم قطاع السياحة الرياضية الداخلية.

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