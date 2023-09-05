«الإمارات للمواي تاي للشباب» تنطلق الجمعة

تنطلق بعد غدٍ بالعاصمة أبوظبي بطولة الإمارات للمواي تاي للشباب في افتتاحية أجندة موسم المسابقات والبطولات التي ينظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ.

ويشارك في البطولة 513 لاعباً ولاعبة يمثلون 49 نادياً.

وقال طارق محمد المهيري المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ: ((يسرنا الإعلان عن تنظيم بطولة الإمارات للمواي تاي للشباب ضمن افتتاحية أجندة مسابقات وبطولات الموسم الجديد للاتحاد والتي نحرص من خلالها للوصول لجميع الفئات العمرية في المجتمع ولكافة الأندية على مستوى الدولة بما يحقق أهدافنا نحو توسيع قاعدة اللعبة ونشر ثقافتها وشمولها بكافة برامجنا وخططنا الطموحة لتعزيز مستوى التفاعل مع البطولات ودورها في توفير الفرص المهمة لتطوير مستويات اللاعبين ورفع مستوى الخبرات للأندية لدى مشاركة لاعبيهم، بجانب تسليط الضوء على المواهب الواعدة، ما يساهم في دعم الخطط والأهداف المنشودة من البطولة)).

حرص

وأضاف: ((نفخر بمشاركة 513 لاعباً ولاعبة من 49 نادياً في دلالة جديدة على مكانة اللعبة لدى الأجيال في المجتمع ومدى حرصهم وشغفهم بممارسة المواي تاي وطموحاتهم الكبيرة لتقديم أفضل المستويات والنزالات)).

وتابع: ((نولي أهمية كبيرة في اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ برئاسة عبدالله سعيد النيادي، على تقديم كافة محاور التطور والتقدم بمسيرة مواي تاي الإمارات ووضعها في أعلى المراتب العالمية، من خلال مجموعة متنوعة من العوامل الرئيسية التي نستند عليها في خططنا وتتمثل في قاعدة قوية، بطولات وأنشطة متعددة تساهم بتوفير فرص التجارب والاحتكاك ورفع المستويات، اكتشاف المواهب وصناعة الأبطال)).

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