«مربط دبي» يتألق في «بيرغامو الدولية لجمال الخيل»

حصدت المهرة ((دي شيخة)) لمربط دبي، الميدالية الذهبية للمهرات في بطولة بيرغامو الدولية لجمال الخيل، ونال المربط الذهب أيضاً مع المهرة ((دي مثايل))، والتي حصلت على لقب أفضل خيل في مواصفات القوائم.

كما أكد المربط حضوره، بعد فوز المهر ((دي وناس)) المملوك لمربط الجود - وهو من إنتاج مربط دبي بذهبية المهور، وكذلك فوز ((دي كحيل)) المملوك لمربط أبها للخيول العربية بالميدالية الذهبية. وقال المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية: إن بطولة بيرغامو الدولية، تعتبر محطة تنافسية كبرى، يحرص المربط على حضورها.

وأضاف : ((علينا أن نكون في كل البطولات بكل مستوياتها، شرط أن تكون عالية الأداء والمشاركة)). ومضى: ((خيولنا التي قررنا مشاركتها كانت في مستواها الذهبي، وكان إنتاجنا العالمي سنداً ذهبياً لعدد من المرابط الدولية المتميزة، وهو ما يحقق أهدافنا الخاصة في جعل جودة الخيل العربي قضية عامة)).

من جانبه، أشاد عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي بالنتائج الإيجابية، التي حققها إنتاج المربط في بيرغامو، مؤكداً أنها جاءت في بطولة متميزة . وقال المرزوقي: ((إنه تميز إيجابي لإنتاجنا في بطولة رسخت مكانتها، ورسخ مربط دبي مكانته الخاصة فيها، بإنجازاته كعلامة حاضرة بقوة وباستمرار)).

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