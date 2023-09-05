السومحي: موسيماني يثق بالعناصر الشابة

أعرب سالم السومحي لاعب الوحدة عن سعادته بالحصول على فرصة المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بالعنابي هذا الموسم، مؤكداً أنه يسعى لإثبات وجوده والحصول على ثقة الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وأضاف: ((موسيماني مدرب كبير ويمنح الثقة للاعبين الشباب والفرصة للمشاركة مع الفريق الأول، وأحاول أن أثبت وجودي للحصول على فرصة اللعب في الدوري بشكل دائم)).

وتابع:((موسيماني تحدث معي ومع اللاعبين الشباب وقال إن الأمر الأهم هو أن أكون جاهزاً في أي وقت، ويتعامل مع اللاعبين الصغار مثل اللاعبين الكبار في التدريبات من دون تفرقة، ويقدم نصائحه للجميع ومحاولة تطوير كل لاعب، خصوصاً وأنه أكد على أن الموسم طويل ويحتاج إلى جميع اللاعبين للتواجد في المباريات)).

وشارك السومحي (20 عاماً) والذي يلعب في فئة المواليد لأول مرة مع الفريق الأول للوحدة في الدوري في مباراتي البطائح والجزيرة، إذ شارك كبديل في الجولة الأولى، وأساسي في تشكيل البداية في مواجهة الجزيرة، فيما دخل في الشوط الثاني من مباراة الوحدة والإمارات في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وقال السومحي:((كلاعب شاب أسعى لأن أكون في جاهزية جيدة من أجل المشاركة في المباريات بحسب رؤية الجهاز الفني، وأن أكون على قدر الثقة التي يمنحها لي المدرب من أجل مساعدة الفريق على الفوز)).

تأكيد

وأكد السومحي أن الوحدة استطاع تجاوز صدمة البداية بالخسارة من البطائح في الجولة الأولى من الدوري، والفوز على الجزيرة في الديربي في الجولة الثانية، وهو الانتصار الذي منح الفريق دفعة معنوية خاصة وأنه أمام فريق منافس، مشيراً إلى أن الفريق يسعى لاستغلال فترة التوقف من أجل التحسن والظهور بشكل أفضل في المرحلة المقبلة.

وبدأ تصعيد السومحي للفريق الأول منذ الموسم الماضي، ولكنه لم يشارك مع الفريق الأول في دوري أدنوك للمحترفين، بينما شارك في 5 مباريات الموسم الماضي في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وهو أحد العناصر التي بدأت في الحصول على الفرصة لدعم خط الهجوم.

من جهة أخرى يعود الفريق الأول للتدريبات، اليوم الأربعاء، بعد الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة 4 أيام، وذلك استعداداً للاستحقاقات المقبلة التي تبدأ بمواجهة فريق الإمارات يوم 14 من الشهر الجاري في إياب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعدما انتهى لقاء الذهاب بفوز العنابي بثلاثية. وكان بيتسو موسيماني المدير الفني قد حصل على إجازة قصيرة لعدة أيام سافر خلالها إلى بلاده جنوب إفريقيا، حيث يقود التدريبات استعداداً للمرحلة المقبلة.

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