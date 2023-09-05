بني ياس يتدرب بـمعنويات عالية

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس تدريباته، بعد الراحة القصيرة التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة 4 أيام عقب مباراة ذهاب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وعاد لاعبو السماوي للتدريبات بمعويات عالية ، وغاب الألباني تاولانت سيفيري المنضم لصفوف منتخب بلاده خلال فترة التوقف الحالية، للمشاركة في مباراتي التشيك وبولندا في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أوروبا.

وقرر الجهاز الفني لبني ياس بقيادة السلوفيني داركو ميلانيتش خوض تجربة ودية بعد غد ، وقد تكون أمام فريق الرديف، إذ يبحث المدرب عن مواصلة إكساب اللاعبين حساسية المباريات، وذلك استعداداً لمواجهة الجزيرة يوم 15 سبتمبر الجاري في إياب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

ويعيش بني ياس حالة جيدة ومعنويات عالية بعد ظهور الفريق بشكل جيد منذ بداية الموسم، واستطاع تجاوز الخسارة من العين 2-3 في الجولة الأولى من الدوري ، ونجح في الفوز في الجولة الثانية برباعية على حساب النصر ، فيما نجح في التعادل مع الجزيرة في المباراة الأخيرة في كأس الرابطة 2-2 بعدما كان متأخراً بهدفين نظيفين.

وبرزت الصفقات الجديدة في صفوف بني ياس بشكل جيد إلى حد كبير، خصوصاً الفرنسي يوسف نياكاتي الذي تمكن من تسجيل 3 أهداف في مباراتين بالدوري وينافس على صدارة قائمة الهدافين، والجناح الألباني تاولانت سيفيري، ولاعب خط الوسط البرتغالي جيكو جيرالديس الذي يحتاج إلى بعض الوقت من أجل المزيد من الانسجام وتقديم أفضل ما لديه للفريق.

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