18 صفقة في ميركاتو الظفرة

تصدّر الظفرة قائمة أكثر الأندية نشاطاً في الميركاتو الصيفي الحالي على مستوى ((المحترفين)) و((الهواة)) بعدد 18 صفقة، دعماً لصفوف الفريق المشارك في دوري أندية الدرجة الأولى خلال الموسم الحالي، في أكبر عملية تغيير لـ ((فارس الظفرة)) الذي يسعى من جديد للعودة إلى دوري الأضواء والشهرة.

وشملت التعاقدات الجديدة في مختلف الفئات، 12 لاعباً مواطناً و 2 أجانب و4 مقيمين، وذلك لتغطية النقص الذي أحدثه إنهاء النادي لعقوده مع الخماسي الأجنبي، وعودة 3 لاعبين بعد انتهاء إعارتهم من نادي الوحدة، وانتقال مجموعة من عناصره إلى أندية أخرى داخل الدولة بعد انتهاء فترة قيدهم.

وضمت قائمة التعاقدات الجديدة: خليل إبراهيم ((بني ياس))، يعقوب الحوسني، ياسر الجنيبي ((دبا الحصن))، منصور الحربي، ماجد عبدالله ((الوحدة))، لاحج حبوش، سعيد المسماري، ركاض الكثيري ((حتا))، جاسم جوهر، رائد البلوشي ((شباب الأهلي))، سعيد جاسم ((عجمان))، سلطان حسين ((العروبة))، و4 لاعبين في خانة المقيم وهم مازن بن صالح حارس المنتخب الأولمبي العماني، الغيني منسا كوناتيه من نادي البرج اللبناني، ومالك سيلا من شباب الأهلي، والإيطالي غابريل من اتحاد كلباء، إضافة إلى لاعبين أجانب هما الإنجليزي بنك فوب من ((حتا))، والجزائري زين محمد تومي من أمل الأربعاء الجزائري.

تعويض

ويسعى النادي من خلال صفقاته المتعددة تعويض انتقال عدد من لاعبيه إلى أندية المحترفين بقيادة الحارس عبدالله سلطان ولاعب الوسط خلف الحوسني وخالد بطي وخالد الدرمكي ، محمد إسماعيل و تياغو دي ليونكو .

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