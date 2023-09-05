مبخوت ولابا.. صراع مبكر على لقب الهداف

بعد أن استأثر مهاجم العين لابا كودجو بلقب هداف دوري الموسم الماضي برصيد 28 هدفاً، بفارق هدف واحد عن هداف الجزيرة علي مبخوت صاحب 27 هدفاً، وهو اللقب الثاني علي التوالي للاعب العين، بدأ صراع الظفر بلقب الهداف عن الموسم الحالي مبكراً بين الاثنين، بعد نهاية جولتين من منافسات دوري أدنوك للمحترفين، حيث يعتلي مبخوت الصدارة برصيد 3 أهداف، ويملك لابا كودجو هدفين.

منافسة قوية

ولم يغب الثنائي ((لابا ومبخوت)) عن المشهد في صراع الهدافين، وخلال الموسم الحالي يعتلي علي مبخوت صدارة الهدافين برصيد 3 أهداف، ويليه لابا كودجو الذي وضع بصمته بهدفين، ودخل في أجواء المنافسة بينهما يوسفو نيكتيه مهاجم بني ياس، بـ 3 أهداف، بالتساوي مع مبخوت، كما سجل أكثر من لاعب هدفين مثل لابا وهم، كايو لوكاس ولوان بيريرا، لاعبا الشارقة، تياجو دي ليونكو لاعب خورفكان، وكيفين أجودلو متوسط ميدان النصر.

منافسة إيجابية

وتؤكد المؤشرات بعد مرور جولتين، وجود منافسة مرتقبة للظفر بلقب الهداف، بين لاعبين عدة نظراً للقوة الهجومية التي تتمتع بها معظم فرق الدوري، تلك القوة التي نتج عنها تسجيل 52 هدفاً في أول جولتين. وعن هذه المنافسة يقول يوسف عتيق الهداف التاريخي لشباب الأهلي، حيث سجل له 117 هدفاً، والفائز بلقب هداف الدوري موسم 1991-1992 عندما سجل 25 هدفاً: تتميز كرة الإمارات باستقطاب العديد من اللاعبين المميزين والذين يدعمون فرقهم بقوة هجومية، ولعل نتائج أول جولتين تؤكد ذلك، وهذا ينصب في صالح المسابقة وتطورها.

وأضاف عتيق: وجود منافسة قوية بين ثنائي يعتبر الأفضل في دوري الإمارات مثل علي مبخوت لاعب الجزيرة الموهوب والذي يتألق وسط تلك الكوكبة من اللاعبين الأجانب المميزين، وبين لاعب مثل لابا كوجو الذي يشكل قوة كبيرة في صفوف العين، لكونه لاعباً من الطراز الأول، تعتبر منافسة إيجابية تصب في صالح الكرة الإماراتية، واستمرار علي مبخوت في المنافسة للمرة الثالثة على التوالي مع لاعب بحجم وقيمة لابا كودجو يعتبر عاملاً إيجابياً ، يصب ذلك في مصلحة المنتخب الوطني.

استمرار المنافسة

وأكد عتيق أهمية استمرار المنافسة القوية بين اللاعبين للظفر بلقب الهداف، لأنها تعزز من جهد اللاعبين خلال المباريات بما يقود إلى تطور المسابقة، كما تدعم حظوظ الفرق في المنافسة على اللقب، واستطرد: صحيح أن ملامح المنافسة لم تتبلور بشكل كامل ولكن الفرق التي تنافس معروفة مثل شباب الأهلي والشارقة والعين والوحدة والجزيرة، والآن دخل الوصل بقوة، وبالحضور الجماهيري في المدرجات يتعزز شكل المنافسة سواء بين الفرق أم بين اللاعبين لنيل ألقاب الموسم.

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