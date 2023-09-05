يعد الإعلام الرياضي جزءاً مهماً في مسيرة الحركة الشبابية والرياضية، وهو سلاح إذا استخدم في مساره الصحيح بالنقد الهادف البنّاء، يصب في مصلحتنا.

أقولها بالفم المليان، إنه الشريك الحقيقي في القرار الرياضي، وكما يقول قادة الحركة الرياضية (لا رياضة بلا إعلام، ولا إعلام بلا رياضة).

حضرت جلسة عصف ذهني عن يوم الرياضة والإعلام المرتقب في الكونغرس العالمي للإعلام، الذي ستنظمه وكالة أنباء الإمارات في نوفمبر المقبل، كمنصة للابتكار والإبداع والذكاء الصناعي، تلخص محورها في أن الإعلام الرياضي الحقيقي، هو الذي يهدف إلى الإصلاح، ويلتزم المصداقية، أما إذا سار بمنهج آخر، سيسبب العقبات والأزمات التي لا أول لها ولا آخر.

بعض وسائل الإعلام، وأكرر، بعضها، أصبحت تركز على كرة القدم فقط، وعلى الإثارة فقط، حتى بعيداً عن الحقائق، ما تسبب بخلافات بين بعض أفراد الأسرة الرياضية، حيث تتسبب بعض التصريحات في إثارة المشاكل، وأاحياناً تخرج آراء لا تخدم واقعنا الرياضي.

من الطبيعي أن نضع في اعتبارنا أهمية الإعلام كمنظومة في دفع مسيرة الرياضة، وتأثير الصحافة الناضجة، ليس فقط على المستوى المحلي، وإنما على مستوى المنطقة العربية، فقد آن الأوان إلى تطوير العمل الإعلام الرياضي، من أجل الحفاظ على المكتسبات التي تحققت.

ومن هذا المنظور، علينا أن نعطي للإعلام الرياضي حقه من الاهتمام، وكنت أتمنى أن يكون للإعلام مكانه الثابت في كل الهيئات الرياضية بالدولة، لكي يقوم بواجبه نحو هذا القطاع العريض، ولا بد من أن يأخذ دوره الريادي في مسيرة الحركة الرياضية، في سعينا إلى تحقيق الأهداف النبيلة التي تسهم في رفع أسهم الرياضة وإنجازاتها، فالإعلام الرياضي قوة ناعمة، يجب أن نحسن الاستفادة منها.. والله من وراء القصد.