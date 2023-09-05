وفروا مصاريفكم

ما دام صيفنا مثل صيفهم، لماذا نحمل أنفسنا عناء الذهاب إلى بلاد لا نعرفها، ولا نعرف طباع أهلها، ونهدر أموالنا دون أن نستمتع بجمال الطبيعة والأجواء المنعشة؟!

هذه التساؤلات أصبحت ملحة، فهي صوت ضميرنا الذي أنبنا كثيراً بعد ما عانيناه من التغير المناخي الأوروبي، والذي أفقد تلك البلاد ما كانت تمتاز به، الطقس، الهواء العليل، والأمطار الملطفة، والتجول في الأسواق القديمة وعلى ضفاف الأنهار وفي الحدائق، فقد اختفى كل ذلك تحت درجة حرارة تفوقت على حرارتنا، رغم أنها لا تتجاوز 36 درجة مئوية، ولكن الشمس قريبة وكأنها تتحدث إلينا، وعاد كل من اختار السياحة في أوروبا هذا العام إلى أسلوب حياته في بلاده، من المسكن المكيف، إلى السيارة المكيفة، إلى المركز التجاري المكيف أيضاً، ولا يرى معالم المدن التي سمع بها إلا من خلف الزجاج!

وما دام الأمر كذلك، الأفضل أن تكون سياحتنا في أرضنا، فنحن نملك مراكز تجارية لا تحلم بها أوروبا مجتمعة، ولدينا فنادق ومنتجعات وشواطئ لا يقارن بها ما لديهم من فنادق خمس نجوم، مكيفاتها تضخ هواء ساخناً توفيراً للطاقة، وقد يتكرمون على النزلاء بمراوح، وكأننا في سبعينيات القرن الماضي، بخلاف شوارعهم الضيقة، ومطاراتهم التي يتكدس خلف نوافذ الجوازات المئات، ويحتاج الزائر أو السائح إلى ساعتين على أقل تقدير حتى يخرج بأمتعته، وهنا لا يحتاج القادم أو المسافر إلى بضع دقائق في الجوازات، ولا يصل إلى موقع الحقائب حتى يجدها أمامه.

أعتقد بأن أغلب الذين ((شربوا المقلب)) هذا الصيف سيعيدون التفكير في رحلات الصيف في المواسم القادمة، ولن يكرروا التجربة، وخاصة العائلات التي عانت مع أطفالها، وسيكون البديل لهم التجوال داخل البلاد، وفي النهاية لن يدفعوا لشهر كامل في الفنادق المحلية وأسواق مدننا المتنوعة قيمة تذاكر السفر والتنقلات هناك، ويمكن لمؤسسات السياحة من دوائر وهيئات وإدارات الفنادق أن تستقطب من سيقضون الصيف في البلاد، من خلال التركيز على السياحة الداخلية، ونترك أوروبا إلى موسم الثلوج والبرودة والأمطار إذا لم يحبسها التغير المناخي!