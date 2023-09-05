امتناناً لجيل الأجداد والأمهات

يظن كثير من جيل الشباب اليوم، أن التخرج في جامعات الغرب ونيل الشهادات العليا وإجادة اللغات الأجنبية، وخلطها بشكل مسيء مع اللهجة الدارجة أثناء الحديث هو الدليل القاطع على التطور الذي تسعى إليه المجتمعات، كما يتخيلون أنهم قد نالوا ببعض المظاهر والمهارات المكتسبة مجد التحضر ودخلوه من أوسع بواباته حين جلسوا في أحدث المقاهي والمطاعم والمكاتب، وقضوا إجازاتهم متسكعين في جهات الدنيا ما بين لندن وموناكو وروما وبراغ والمالديف، يلتقطون أجمل الصور وأحلى المشاهد.

يظن هؤلاء أن جيل الأجداد والأمهات، ولأنهم لم يتخرجوا في الجامعات العريقة، ولم يكملوا دراساتهم العليا في الغرب، ولم يقضوا إجازاتهم في الخارج، ولم يجلسوا في مقاهي ستاربكس ولم يعرفوا الكابوتشينو والقهوة الإسبانية ولم يشربوا القهوة المثلجة، وأن قهوتهم كانت ولا تزال تقدّم كما كانت عابقة بالهيل والزعفران، فهم إذن ليسوا متطورين ولا متمدنين، لأن التمدن يعني بالنسبة لكثير من أبناء هذا الجيل الحديث باللغة الإنجليزية واستخدام الكمبيوتر والموبايل طيلة الوقت وإلا فإنه من الصعب التواصل معهم والمقارنة بهم!

هذه الأفكار تحتاج إلى الكثير الكثير من التعديل والتصحيح في أذهان عدد لا بأس به من أجيال تظن أن الفهم والمعرفة والذكاء والفطنة، وامتلاك قدرات التواصل واللباقة ومعالجة المواقف، مرتبطة بالجامعات والشهادات واللغة الإنجليزية والكمبيوتر والموبايل وبنطلونات الجينز ودورات التنمية الذاتية، والسفر والسوشال ميديا.. بينما الحقيقة غير ذلك تماماً.

إن الحكمة والمعرفة التي تجري على لسان الأجداد والجدات والأمهات وبشكل فطري وبكامل اللباقة والذكاء تقول وتثبت تفوق هؤلاء، وإنهم جيل لن يتكرر أبداً، لأنه الجيل الذي حفظ ولا يزال يحفظ معادلة التوازنات الحساسة فيما يخص الهوية والانتماء والأصالة والتربية والمواطنة والقيم ومؤسسة الأسرة، وهو الجيل الذي حفظ تاريخنا وموروثنا ولهجتنا وأمثالنا وأنسابنا وشعرنا وقصائدنا وأسماء الأحياء والمناطق والأشجار والحوادث وما كان وما صار، وإن وقوفنا على بعض القصص من سيرة هؤلاء كفيل بأن يجعلنا ننظر إلى أنفسنا على أننا تلاميذ صغار في مدارسهم العظيمة.