علاج الضحك في وجه الأحداث المتجهمة

منذ فجر التاريخ كنا بحاجة إلى مجالسة من يمتلك حسّ الدعابة حتى نقهقه لسماع النكتة، ثم صارت النّكات تأتينا زُرافات ووُحداناً بضغطة زر على الشاشات الصغيرة. في عصرنا، صرنا نختار نوبات الضحك مثل جرعات الدواء نتناولها في أي لحظة.

وحاجتنا للضحك ليست فطرية فحسب، بل هي علاج للآلام والهموم والغموم. مستشفى ((مايو كلينك)) الأمريكي يشير إلى أن لنوبات الضحك فوائد قصيرة المدى، فهي تحفز أعضاءنا، وتحسن الابتسامة استنشاق الأكسجين، وتحفز القلب والرئتين والعضلات، وبها يغمرنا الإندورفين (المسكنات الطبيعية) الذي ينطلق من الدماغ البشري في رحلة تخفيف الضغط النفسي وزيادة الاسترخاء.

عندما نضحك في وسط تجهم أحداث الحياة، فإننا في الواقع نتمتع بتأثيرات يصفها مايو كلينك بأنها ((طويلة المدى)). فهذه القهقهات لسويعات أو لحظات تحسن الجهاز المناعي بسبب تلك التغييرات الكيميائية. فالضحك يبدد الضغط النفسي الذي هو سبب لإضعاف الجهاز المناعي، ومع مرور الوقت سنلاحظ أن تلك الفيديوهات التي تضحكنا صارت تخفف من وطأة آلامنا على طريقة مسكنات الألم التقليدية.

الذين اعتادوا على الضحك سوف يتمتعون ((بزيادة ملحوظة في الرضا الشخصي))؛ لأن المرء سيجد سهولة في التعامل مع الحالات الصعبة والتواصل مع الآخرين. فهذه الضحكات التي ندرجها في جدولنا اليومي تحسن حالتنا المزاجية عبر المساهمة في تقليل التوتر والاكتئاب والقلق. والأروع أنها تمتد إلى تحسين ((تقدير المرء لذاته)) كما يقول العلماء.

لو أن نصف سكان الكرة الأرضية حاولوا رسم البسمة على شفاه شخص واحد يومياً لغمرت شتى أرجاء المعمورة طوفان من السعادة. وربما ارتجت الأرض بقهقهات متصاعدة.

قرأت -قبل بضعة أيام- في صحيفة ((التايمز)) اللندنية دراسة مهمة بأن علماء في مؤتمر بهولندا قد كشفوا بأن الضحك قد يكون أحد أفضل الأدوية لأمراض القلب، وذلك بعد تجارب سريرية لمعرفة ما إذا كان ((العلاج بالضحك)) يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. فاتضح أن مشاهدة الكوميديا والضحك مفيدان للقلب ويقللان من علامات الالتهاب، ويزيدان من قدرة القلب على ضخ الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

الخلاصة أنهم يريدوننا أن نضحك على أقل تقدير مرتين في الأسبوع، حيث اعتبر تقرير ((التايمز)) أن ذلك ربما يكون حلاً لهيئة الخدمات الصحية في بريطانيا لعلاج 7.6 ملايين شخص مصابين بأمراض القلب.

الذين شاركوا بالدراسة كان متوسط أعمارهم 65 عاماً، وطلب منهم مشاهدة برامج كوميدية مدتها نحو ساعتين أسبوعياً، في حين لم يشارك النصف الثاني منهم في تلك البرامج. وكانت النتائج لصالح من استمتعوا بالضحك، عبر تحسن قدرة القلب على ضخ الأوكسجين، وقل بذلك خطر الإصابة بنوبات قلبية وسكتات دماغية.

الضحك صار ميسوراً، فلم يعد هناك حاجة للبحث في دليل الهاتف عن صديق أو قريب يؤنسنا، بل صار أمد الضحك أوسع نطاقاً مما نتخيل، فهناك برامج كوميدية (ستانداب كوميدي) مطولة تنسي المشاهد وطأة همومه، غير أننا ما زلنا بحاجة إلى كتاب محترفين في الكوميديا حتى ينتشلونا من ((أفيهات)) وتفاهات أنصاف الكوميديين على خشبة المسرح والشاشة. تلك كلها محاولات مطلوبة للتخفيف من ضغوطات الحياة، وهذا ما يجعل فقرة الضحك اليومية الشخصية فكرة جيدة لتمدنا بجرعات من الراحة والاسترخاء للعودة بقوة إلى تحدياتنا.

وقد قال أستاذ علم النفس الاجتماعي مارتن سيليغمان ((إذا نجحنا في تخفيف المشاعر السلبية فهذا بحد ذاته إنجاز يستحق عناء المحاولة)). وقيل قديماً: اضحكْ تضحك الدنيا معك، لكنك حينما تبكي ستبكي لوحدك!