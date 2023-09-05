ليس حسداً، ولا غيرة، ولا مدّاً للنظر إلى ما متع الله به غيرنا من البشر، لكنه ما تثيره لدينا الأخبار التي ترد عن المبالغ الفلكية التي يتقاضاها لاعبو كرة القدم، والعروض الخيالية التي يتلقونها هم والأندية التي يلعبون فيها للانتقال منها، والطائرات الخاصة التي يشترطون توفيرها لتنقلاتهم، والسيارات الفاخرة، والقصور الفارهة، والامتيازات فوق العادية التي تتضمنها عقودهم.

ولأن الأرقام التي يتم تداولها في بورصة اللاعبين تفوق الخيال، فقد أخذ البعض على النجم الأرجنتيني العالمي ((ليونيل ميسي)) موافقته على الانتقال إلى نادي ((إنتر ميامي)) الأمريكي مقابل 60 مليون دولار سنوياً فقط، رغم مكانته المعروفة بين لاعبي كرة القدم، ورغم أن لعبه في الدوري الأمريكي سوف يسهم في تعزيز عدد المشتركين الجدد في البطاقة الموسمية لهذا الدوري على منصة ((آبل تي في)) التلفزيونية، ويرفع أسعار تذاكر المباريات التي سيشارك فيها، علماً بأن صفقة ميسي مع النادي الأمريكي تضمن للاعب الأرجنتيني جزءاً من ملكية النادي بمجرد تقاعده، إضافة إلى اقتطاع جزء من أرباح صفقة البث بين دوري ((إم إل أس)) ومنصة ((آبل تي في))، إلى جانب نصيب من مبيعات قمصان أديداس، ومع هذا فإنها ليست الأعلى في بورصة لاعبي كرة القدم.

مالكو نادي ((إنتر ميامي)) متفائلون بشأن انتعاش الدوري الأمريكي بعد انضمام نجم المنتخب الأرجنتيني إليه، فقد صرح خورخي ماس، أحد مالكي النادي الأمريكي، بأن وصول اللاعب الفائز منتخب بلاده ببطولة كأس العالم الأخيرة سوف يرفع الدوري إلى مستوى آخر، ويحوله إلى واحد من أفضل دوريين أو ثلاثة دوريات في العالم.

أرقام ضخمة بالتأكيد ربما تسبب للكثيرين صدمة، وإن كانت تبدو عادية عند الذين يعملون في بورصة ساحرة الجماهير هذه، ومع هذا نقول إنه ليس حسداً، ولا غيرة، ولا مدّاً للنظر إلى ما متع الله به غيرنا من البشر، لكنها دعوة للتوقف والتفكر في ثمن المتعة التي يقدمها لاعب لجماهير لعبة من الألعاب، مقابل ثمن الفائدة التي يمكن أن يقدمها عالم أو مفكر أو كاتب أو فنان للبشرية جمعاء، وما يمكن أن يحصل عليه مقابل ذلك، رغم أن دوافع العلماء والمفكرين والكتاب والمبدعين بشكل عام ليست مادية بالدرجة الأولى، وإن كان هذا حقاً من الحقوق التي لا ينكرها عليهم أحد لقاءَ ما يبذلونه من جهد وفكر، ومقابل ما يقضونه من وقت وعمر في البحث والتفكير والإبداع، الأمر الذي يعطيهم الحق في المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي المناسب.

نعود فنقول إنه ليس حسداً، ولا غيرة، ولا مدّاً للنظر إلى ما متع الله به غيرنا من البشر، لكنها دعوة إلى عدم المبالغة في ثمن المتعة التي تقدمها لنا بعض فئات المجتمع، بالمقارنة مع ما تحصل عليه غيرها من الفئات الأخرى.

هنا يحضرني ما قاله الفنان المصري العالمي عمر الشريف في مقابلة أجراها معه المذيع طارق حبيب في برنامج ((تجربتي)) التلفزيوني، عندما سأله عما إذا كان المال عنده غاية أم وسيلة، فأجاب قائلاً إنه لا يحب النقود، ويعتقد أنه لا يستحق الأموال التي يتقاضاها مقابل حفظ كلمتين يقولهما أمام الكاميرا، مضيفاً أنه غير مقتنع بأن هذه الأموال حلال، ويتصور أنها حرام (لا يقصد بالحلال والحرام هنا المفهوم الديني لهما، وإنما المفهوم السائد في الموروث الشعبي لدى المصريين وغيرهم من الشعوب). وقال إنه عندما يرى الناس الذين حوله، وفيهم العبقري والميت من الجوع، حسب تعبيره، يستغرب من الأموال الكثيرة التي يدفعونها له مقابل الدور الذي يمثله مقارنة بما يكسبه الآخرون من البشر، ولهذا فهو لا يحب أن يحتفظ بالنقود ويقوم بإنفاقها أولاً بأول، معتقداً أنها ليست رزقه، وإنما هي رزق الناس الذين حوله، الذين يجب أن يستفيدوا منها، فهو يحب أن ينفق هذه النقود كي تتوزع على الذين حوله، والذين ربما كانت هذه النقود هي الرزق الذي أرسله الله لهم من خلاله.

هذه النظرة الفلسفية العميقة التي طرحها الفنان عمر الشريف خلال تلك المقابلة التلفزيونية نتمنى أن يتمتع بها لاعبو كرة القدم، الذين يتقاضون أضعاف ما تقاضاه عمر الشريف طوال حياته، ولا ينفقون منها على من حولهم، مع استثناء البعض منهم، مثل اللاعب المصري محمد صلاح، واللاعب السنغالي ساديو ماني، اللذين عُرِف عنهما مساعدتهما للآخرين، ومساهمتهما في الأعمال الخيرية.

مرة أخيرة نقول: ليس حسداً، ولا غيرة، ولا نظراً لما متع الله به غيرنا من البشر، لكنها نظرة إلى ثمن المتعة التي يقدمها هؤلاء اللاعبون، مقابل المبالغ الفلكية التي يتقاضونها والامتيازات التي يتمتعون بها.