قتلى وجرحى ببوركينا فاسو والكونغو الديمقراطية

قتل 17 جندياً و36 عنصراً داعماً لجيش بوركينا فاسو في هجوم نسب إلى إرهابيين في شمال هذا البلد، فيما ارتفع عدد قتلى تظاهرات مناهضة للأمم المتحدة في الكونغو إلى 56 شخصاً. وقالت هيئة الأركان في بوركينا فاسو، إنّ ((17 جندياً و36 من المتطوعين دفاعاً عن الوطن قتلوا)) الاثنين. وأضافت، إنّ الوحدة التي تعرضت للهجوم كانت منتشرة في كومبري بمقاطعة ياتينغا ((للسماح بإعادة سكان)) أشخاص ((تركوا المنطقة منذ أكثر من عامين)) بعدما طردهم الإرهابيون.

ولفتت أيضاً إلى ((ثلاثين جريحاً تم إجلاؤهم والاهتمام بهم)). وأوضحت هيئة الأركان أن ((عمليات رد)) أتاحت ((تحييد العديد من المهاجمين)) و((تدمير معداتهم القتالية))، مؤكدة ((استمرار العمليات في المنطقة)).

وشددت على ((اتخاذ كل التدابير الضرورية لشل العناصر الإرهابية الفارة)). وتعاني بوركينا فاسو التي شهدت انقلابين عسكريين في 2022، عنفاً إرهابياً منذ 2015 أسفر عن أكثر من 16 ألف قتيل بين مدنيين وعسكريين، وفق منظمة ((إكليد)) غير الحكومية، وتسبب بنزوح أكثر من مليوني شخص. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، قال ميشيل كاشيل المدعي العسكري، أمس، إنّ ما لا يقل عن 56 شخصاً لقوا حتفهم جراء حملة قمع شنها الجيش على تظاهرات عنيفة مناهضة للأمم المتحدة في غوما شرقي البلاد الأسبوع الماضي.

ووجهت اتهامات إلى ستة جنود لتورطهم في عمليات القتل.

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