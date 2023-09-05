فيضانات عارمة في بلغاريا وإسبانيا واليونان

سقط قتيل جراء أمطار غزيرة تتساقط منذ أول من أمس في اليونان، وتعرضت مناطق في بلغاريا وإسبانيا لأمطار وفيضانات عارمة، فيما أنهت الأمطار مهرجان ((الرجل المحترق)) في نيفادا الأمريكية.

ففي اليونان، تساقطت أمطار غزيرة خصوصاً على فولوس، حيث لقي رجل حتفه بعدما جرفته المياه، في حين فقد راعٍ بقرية آيوس يورغوس بالمنطقة نفسها.

بلغاريا وإسبانيا

وتعرضت المنطقة الساحلية لجنوبى بلغاريا لأمطار غزيرة وفيضانات عارمة في المنطقة السياحية المطلة على البحر الأسود، وغمرت العديد من الفنادق والمنازل. وأعلنت حالة الطوارئ في بلدة تساريفو، بعد أن فاض نهر فيليكا.

وهطلت على إسبانيا أمطار غزيرة أدت إلى مصرع ثلاثة أشخاص وفقدان ثلاثة، وتمكن فتى من النجاة بتسلق شجرة.

الرجل المحترق

في أمريكا، بدأ آلاف المشاركين في مهرجان ((الرجل المحترق))، المحاصرون منذ أيام في موقع استحال مستنقعاً بعد أمطار غزيرة بولاية نيفادا، بالعودة إلى ديارهم قبل الموعد المحدد لنهاية المهرجان. وبدأت عمليات الخروج رسمياً من بلاك روك سيتي، ورفع الحظر الذي كان مفروضاً في الأيام الأخيرة.

إعصار هايكوي

وفي الصين، ذكرت وسائل إعلام أمس، أن أمطاراً غزيرة ورياحاً قوية ناجمة عن إعصار هايكوي أدت لحدوث اضطرابات في جنوب الصين، وذلك بعدما وصل الإعصار البر الرئيسي الصيني. وبالقرب من مدينة فوزهو، سقطت شاحنة إطفاء على متنها ثمانية أشخاص في النهر. وتم إنقاذ ثلاثة أشخاص، ولكن 5 أشخاص ما زالوا مفقودين.

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