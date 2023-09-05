فيضانات عارمة في بلغاريا وإسبانيا واليونان

فيضانات عارمة في بلغاريا وإسبانيا واليونان
التاريخ
9/5/2023 7:12:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
سقط قتيل جراء أمطار غزيرة تتساقط منذ أول من أمس في اليونان، وتعرضت مناطق في بلغاريا وإسبانيا لأمطار وفيضانات عارمة، فيما أنهت الأمطار مهرجان ((الرجل المحترق)) في نيفادا الأمريكية.
ففي اليونان، تساقطت أمطار غزيرة خصوصاً على فولوس، حيث لقي رجل حتفه بعدما جرفته المياه، في حين فقد راعٍ بقرية آيوس يورغوس بالمنطقة نفسها.
بلغاريا وإسبانيا
وتعرضت المنطقة الساحلية لجنوبى بلغاريا لأمطار غزيرة وفيضانات عارمة في المنطقة السياحية المطلة على البحر الأسود، وغمرت العديد من الفنادق والمنازل. وأعلنت حالة الطوارئ في بلدة تساريفو، بعد أن فاض نهر فيليكا.
وهطلت على إسبانيا أمطار غزيرة أدت إلى مصرع ثلاثة أشخاص وفقدان ثلاثة، وتمكن فتى من النجاة بتسلق شجرة.
الرجل المحترق
في أمريكا، بدأ آلاف المشاركين في مهرجان ((الرجل المحترق))، المحاصرون منذ أيام في موقع استحال مستنقعاً بعد أمطار غزيرة بولاية نيفادا، بالعودة إلى ديارهم قبل الموعد المحدد لنهاية المهرجان. وبدأت عمليات الخروج رسمياً من بلاك روك سيتي، ورفع الحظر الذي كان مفروضاً في الأيام الأخيرة.
إعصار هايكوي
وفي الصين، ذكرت وسائل إعلام أمس، أن أمطاراً غزيرة ورياحاً قوية ناجمة عن إعصار هايكوي أدت لحدوث اضطرابات في جنوب الصين، وذلك بعدما وصل الإعصار البر الرئيسي الصيني. وبالقرب من مدينة فوزهو، سقطت شاحنة إطفاء على متنها ثمانية أشخاص في النهر. وتم إنقاذ ثلاثة أشخاص، ولكن 5 أشخاص ما زالوا مفقودين.
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