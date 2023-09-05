بوادر انفراج بملف الانتخابات في ليبيا

تتسارع الخطى هذه الأيام للاتفاق على موعد نهائي للانتخابات البرلمانية في ليبيا، التي من المنتظر تنظيمها مطلع العام المقبل، فيما سيتم تأجيل الاستحقاق الرئاسي إلى موعد لاحق بعد توفير الضمانات الكافية لنهاية الانقسام والاتفاق على القبول بالنتائج النهائية، وهو ما يتطلب التوصل إلى المصالحة الوطنية الشاملة.

وأكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، والمبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، الحاجة لاستكمال إطار قانوني للانتخابات يكون قابلاً للتنفيذ، كما أعلن باتيلي أنه اتفق مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري، محمد تكالة، على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات المقدمة من الأطراف الرئيسية لجعل القوانين الانتخابية قابلة للتنفيذ.

وشهدت الأيام الأخيرة مشاورات بين أغلب الفاعلين السياسيين في البلاد، وذلك بهدف التوافق على تجاوز الخلافات، والانطلاق نحو الانتخابات البرلمانية التي ستنتظم مطلع العام المقبل، ومن ثمة تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة.

وبحسب المتابعين للشأن الليبي، فإن الأزمة الحقيقية تتعلق بالانتخابات الرئاسية، وبوجود خلافات حادة حول بعض الشخصيات الجدلية التي ستدخل السباق، لا سيما أن البلاد لا تزال في حالة انقسام سياسي واجتماعي، كما أنها لا تزال تنتظر التوافق على دستور ومؤسسات قادرة على تكريس المبادئ الديمقراطية. والديكتاتورية،

وكانت اللجنة المشتركة 6+6، أعلنت الخميس الماضي، إقرار النسخة النهائية لقانون الانتخابات بالتوافق بين كل أعضائها، وقالت إنها أحالت مشروع قانون الانتخابات إلى كل من البرلمان والمفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة وإلى كل الأطراف السياسية، بعد إدخال تعديلات على مشروع قانوني انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة بناء على الملاحظات التي تلقتها.

وينتظر أن تتواصل المشاورات بين مختلف الفرقاء لتحديد الموعد النهائي للاستحقاق البرلماني وفق القانون المتفق عليه داخل لجنة 6+6 والمصدّق عليه نهائياً من قبل مجلسي النواب والدولة.

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