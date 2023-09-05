اشتباكات عنيفة وكر وفر بالخرطوم

شهد السودان، أمس، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم، في وقت قال قائد قوات الدعم السريع بالسودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إن المعركة التي تخوضها قواته ضد الجيش ((ستنتهي قريباً جداً))، نافياً الاتهامات لقواته بقتل أسرى.

وأفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارات قوية واشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في محيط سلاح المدرعات جنوبي العاصمة الخرطوم نتيجة تواصل الاقتتال بين الجيش والدعم السريع، كما أفاد بارتفاع أعمدة الدخان في منطقة الجريف، حيث تمركزات الدعم السريع المنتشرة في أجزاء واسعة منها.

وقالت مصادر إن قوات الدعم السريع تطلق مدافع على سلاح المدرعات من مناطق قريبة له.

ويقع سلاح المدرعات على بعد نحو 12 كيلومتراً إلى الجنوب من القيادة العامة للجيش، ويمتد على مساحة 20 كيلومتراً مربعاً، ويضم ألوية مشاة ووحدات لسيارات مدرعة و75 دبابة صالحة للقتال، وبه أيضاً مهبط للطائرات.

وتكمن أهمية سلاح المدرعات في أنه يعتبر النقطة الأخيرة الفاصلة بين تمركزات وإمدادات قوات الدعم السريع الحالية ومقر القيادة العامة للجيش، خصوصاً بعد سقوط معسكر اليرموك وقيادة الاحتياطي المركزي جنوبي الخرطوم في يد قوات الدعم السريع.

إلى ذلك، دعا حميدتي، في تسجيل صوتي، ضباط وجنود الجيش للانضمام إلى ما سماه ((خيار الشعب))، وقال: ((نقول للموجودين من الجيش السوداني في القيادة العامة وسلاح المهندسين اطلعوا، ونحن سنرحب بكم)).

وأشار حميدتي إلى أن قواته ليس لديها سلاح ثقيل كالدبابات والمدافع، وأنها لا تملك طائرات حربية، وإنما حصلت على بعض هذه الأسلحة من الجيش. وقال: ((سندافع عن السودان وعن أنفسنا حتى آخر جندي، وحتى نأتي بالديمقراطية لكل السودانيين))، وتابع أن المعركة التي تخوضها قواته ضد الجيش ((ستنتهي قريباً جداً))، نافياً الاتهامات لقواته بقتل أسرى.

في سياق متصل، أعلنت قوات الدعم السريع، عن إسقاط طائرة حربية تابعة للجيش السوداني، بمنطقة أبو حمامة جنوبي الخرطوم.

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