روسيا: 4 قاذفات استراتيجية في الخدمة

أعلنت روسيا دخول أربع قاذفات استراتيجية من طراز ((تو 160 إم)) في خدمة قواتها المسلحة هذا العام، مشيرة إلى فشل هجوم أوكرانيا المضاد على كل الجبهات، فيما زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خط الجبهة قرب باخموت.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إنه من المقرر أيضاً أن تتسلم القوات المسلحة ست طائرات نقل ثقيلة من طراز ((إيل-76 إم دي-90 إيه)).

جاء ذلك بعدما أعلنت شركة ((كلاشينكوف))، المتخصصة بتصنيع الأسلحة، أول من أمس، نيتها مضاعفة إنتاجها من الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات من طراز ((فيخر 1)) وقذائف ((كيتولوف 2 إم)) والصواريخ الموجهة المضادة للطائرات من طراز ((سام)). ونقلت وزارة الدفاع عن شويغو قوله، إن الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا فاشل تماماً، لكنه ذكر أن الوضع محتدم في جزء من منطقة زابوروجيا الخاضعة لسيطرة موسكو في جنوب البلاد. وأضاف: ((القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها على أي جبهة)). وأوضح أن ((الوضع الأكثر احتداماً هو على جبهة زابوروجيا)). وتابع: ((العدو أشرك كتائب من الاحتياطي الاستراتيجي لديه والتي تدرب أفرادها على أيدي مدربين غربيين)).

إسقاط مسيرات

ميدانياً، قال مسؤولون روس، إن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرات مسيرة جنوب غرب، وغرب، وشمال غرب موسكو خلال الليل قبل الفائت. وقال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، عبر قناته على تطبيق تليغرام: ((دمرت قوات الدفاع الجوي طائرات مسيرة في منطقتي كالوغا وإيسترا حاولت شن هجمات على موسكو)). وقال سوبيانين: إن الحطام المتساقط تسبب في أضرار بمنطقة إيسترا. وأشار إلى اعتراض مسيّرة ثالثة في منطقة زافيدوفو بمنطقة تفير ((كانت تحلق باتجاه موسكو))، مؤكداً أنه ((لم تقع إصابات أو أضرار)). وتم إغلاق مطاري فنوكوفو وشيريميتيفو في موسكو مؤقتاً، وتحويل الرحلات الجوية.

وفي بيان منفصل، أعلنت وزارة الدفاع إسقاط مسيّرة أخرى فوق شبه جزيرة القرم. ونقلت وكالة أنباء ((سبوتنيك)) عن الوزارة القول، إنه ((في صباح الخامس من سبتمبر، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيّرة ضد أهداف على أراضي روسيا)). وأضافت: ((تم تدمير طائرة مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم بمساعدة الدفاعات الجوية أثناء المناوبة)).

وكتب فياتشيسلاف غيلادكوف حاكم منطقة بيلغورود الروسية على ((تيلغرام))، أن شخصاً قُتل وأُصيب آخر جراء قصف للقوات الأوكرانية على المنطقة المتاخمة للحدود بين البلدين.

وتعرضت بيلغورود لإطلاق نار متكرر عبر الحدود خلال الحرب المستمرة منذ 18 شهراً.

زيلينسكي على الجبهة

وتوجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، إلى خط الجبهة قرب باخموت في شرق أوكرانيا. وقالت الرئاسة الأوكرانية: ((زار فولوديمير زيلينسكي الوحدات التي تشن هجمات في منطقة باخموت)).

وأفاد البيان بأن زيلينسكي ((استمع إلى تقارير حول وضع العمليات)) على الجبهة الشرقية.

والتقى زيلينسكي بقادة القوات في تلك المنطقة وناقش ((مشكلات واحتياجات الوحدات بما في ذلك توفير قذائف مدفعية وصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي في الخطوط الأمامية)).

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