فرنسا تفاوض جيش النيجر على سحب جزئي لقواتها

يتفاوض الجيش الفرنسي مع نظيره في النيجر ((سحب بعض العناصر العسكريين)) الفرنسيين عقب مطالبة قادة انقلاب يوليو بسحب الجنود الفرنسيين، في حين يواصل عشرات الآلاف احتجاجاتهم خارج قاعدة عسكرية فرنسية في نيامي عاصمة النيجر للمطالبة بمغادرة القوات الفرنسية. ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر بوزارة الجيوش الفرنسية، أمس، قوله: ((تدور مناقشات حول سحب بعض العناصر العسكريين))، بدون مزيد من التفاصيل.

وكانت الوكالة نقلت أمس عن مصدر مقرب من وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو قوله، إنّ محادثات حول ((تسهيل تحركات القوات العسكرية الفرنسية)) في النيجر، أحرزت تقدماً. وأشار إلى ((تحديد حركة القوات الفرنسية منذ تعليق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب))، عقب الانقلاب العسكري في نيامي.

وكان رئيس وزراء النيجر الذي عيّنه النظام العسكري علي الأمين زين أكد، أول من أمس، أنّ ((محادثات جارية)) من أجل انسحاب ((سريع)) للقوات الفرنسية المتمركزة في البلاد. وعلى الرغم من ذلك أمل زين في ((الحفاظ على تعاون)) مع فرنسا.

محادثات

وأفادت صحيفة لوموند، بأنّ فرنسا بدأت محادثات مع بعض المسؤولين في جيش النيجر لسحب بعض قواتها من الدولة الأفريقية بعد الانقلاب الذي شهدته في يوليو. ونقلت عن مصادر فرنسية مطلعة على الأمر لم تكشف عن هويتها قولها، إنه لم يتم تحديد عدد الجنود الفرنسيين ولا توقيت مغادرتهم حتى هذه اللحظة.

وقالت الصحيفة، إنّ المحادثات لا تجري مع قادة الانقلاب بل مع مسؤولي الجيش النظامي الذين تتعاون معهم فرنسا منذ فترة طويلة. وذكرت أن بعض القوات الفرنسية قد يعاد نشرها في المنطقة، خاصة في تشاد المجاورة، فيما قد يعود البعض الآخر إلى فرنسا. لكن الانسحاب من النيجر سيكون بمثابة ضربة لنفوذ فرنسا في المنطقة بعد أن اضطرت إلى مغادرة مالي التي انتقل مقاتلون روس إليها. وللنيجر أهمية بالغة حالياً بالنسبة إلى الفرنسيين خصوصاً بعد سحب قواتهم من مالي وبعدها بوركينا فاسو العام الماضي، ما أثّر على النفوذ الفرنسي في هذه المنطقة.

وساطة صينية

وتعتزم الحكومة الصينية تأدية ((دور وساطة)) في الأزمة السياسية في النيجر، على ما أعلن السفير الصيني في نيامي في مقابلة مع التلفزيون الوطني النيجري.

وصرّح السفير جيانغ فنغ في هذه المقابلة عقب اجتماع مع رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين الذي عيّنه النظام العسكري أن ((الحكومة الصينية تعتزم تأدية دور المساعي الحميدة والوسيط، مع الاحترام الكامل لدول المنطقة لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة النيجيرية)). وأضاف، إنّ ((الصين تنتهج دائماً مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى)) وتشجع الدول الأفريقية ((على حل مشكلاتها بنفسها)). وتعد الصين شريكاً اقتصادياً رئيسياً للنيجر، خصوصاً في قطاع الطاقة. ويعمل البلدان على بناء خط أنابيب نفط يمتد على ألفَي كيلومتر، وهو الأطول في أفريقيا، بهدف تصدير النفط الخام من حقول أغاديم (جنوب شرق النيجر) حتى ميناء سيمي في بنين.

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