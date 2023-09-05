مؤشر سوق دبي يتماسك بدعم «إعمار للتطوير» و«إمباور»

تماسك مؤشر سوق دبي المالي، أمس، بدعم سهمي ((إعمار للتطوير)) و((إمباور))، وأغلق المؤشر عند 4053.42 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.37%.

واستحوذت 3 أسهم على أكثر من نصف سيولة سوق دبي المالي، وهي ((إعمار العقارية)) و((مصرف عجمان)) و((الإمارات دبي الوطني))، بسيولة جاوزت 157 مليون درهم، بنسبة 57.5% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 272.86 مليون درهم.

وتصدر سهما ((إعمار العقارية)) و((مصرف عجمان)) تداولات سوق دبي المالي، مسجلين سيولة بقيمة 114.4 مليون درهم، وأغلق السهمان عند سعر 7.1 دراهم و2.43 درهم على التوالي، وجاء سهما ((إعمار للتطوير))، و((إمباور)) في مقدمة ارتفاعات 7 أسهم بسوق دبي، وارتفعا 1.5% و0.55% على التوالي.

وصعدت في سوق دبي أسهم الفردوس القابضة 1.8%، وأرامكس 0.8%، ومصرف عجمان 0.4%، فيما أقفل سهم ((الخليج للملاحة)) على ثبات عند سعر 7.01 دراهم.

واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 3.4 ملايين درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 129.5 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 126.1 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند مستوى 9656.13 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.94%، وشهد السوق ارتفاع أسهم أي دي سي كوربوريشن 14.9% بالحد الأقصى، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 7.9%، وأبوظبي للموانئ 1.3%، والبنك العربي المتحد 0.8%، ومجموعة أغذية 0.6%.

وحصد سهم ((العالمية القابضة)) النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بنحو 215.57 مليون درهم، تلاه ((ملتيبلاي)) بسيولة جاوزت 129.45 مليون درهم، ثم ((ألفا ظبي القابضة)) جاذباً 108 ملايين درهم.

السيولة

واجتذبت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس سيولة بنحو 1.26 مليار درهم موزعة بواقع 985.07 مليون درهم في سوق أبوظبي، و272.86 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 279.7 مليون سهم عبر تنفيذ 19.3 ألف صفقة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 3.503 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.819 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و684.3 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

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