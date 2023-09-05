«ماي زوي» تحصل على ترخيص «المركزي» لخدمات الدفع

أعلنت شركة ((ماي زوي)) ((myZoi))، المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، عن حصولها على تمويل بقيمة 14 مليون دولار من شركتي ((إس سي فينتشرز)) و((إس بي آي هولدنجز))، كما تمكّنت من الحصول على ترخيصين تنظيميين من مصرف الإمارات المركزي، وهما: ترخيص لتسهيلات القيم المخزنة، وترخيص خدمات الدفع للتجزئة، ومنظومات البطاقات من الفئة الثانية.

وتهدف الشركة إلى تحقيق فائدة لأكثر من 5 ملايين عامل وافد من ذوي الدخل المنخفض في الإمارات، وفي مناطق أخرى أيضاً.

وقال سيد محمد علي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: ((كجزء أساسيّ من رؤيتنا في((ماي زوي))، نعمل على تحقيق تحوّل مهم في مجال التكنولوجيا الماليّة، من خلال توفير الحلول المبتكرة التي تُعزّز الشمول المالي.

كما نسعى جاهدين نحو تقليل تكاليف التحويلات المالية للعمال الوافدين إلى أقل من 3 %، بما يتماشى مع الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، فضلاً عن توفير طرق آمنة وفعّالة للشركات لمعالجة رواتب العاملين بشكل رقمي)).

وتقدم ((ماي زوي)) من مقرها في الإمارات خبرة مالية عالمية، وتطبّق معايير عالية في مجال الامتثال. وبموجب ترخيصي ((المركزي))، ستتمكن الشركة من دعم الأشخاص الذين يعانون من نقص الخدمات المصرفية، وتلبية جميع احتياجاتهم الأساسية المتعلقة بالمعاملات، من خلال منصة واحدة. ويعود هذا المفهوم بالأصل إلى الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتجات، كريستيان بوتشولز، الذي قام بتطويره في شركة ((إس سي فينتشرز)).

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