نورمان تامباخ رئيساً للشؤون المالية في «المشرق»

نورمان تامباخ رئيساً للشؤون المالية في «المشرق»
التاريخ
9/5/2023 7:12:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلن بنك المشرق، عن تعيين نورمان تامباخ بمنصب رئيس الشؤون المالية الجديد للمجموعة. وسيقوم نورمان، هولندي الجنسية، من خلال هذا المنصب بلعب دور مهم في دعم رؤية البنك فيما يتعلق بتطوير وتنفيذ استراتيجيته المالية بما يساهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية ويدعم تبني الابتكار والتكنولوجيا، ويحسن عمليات الوظائف المالية والشؤون المؤسسية للمجموعة.
وسيقوم نورمان بأداء دور رئيسي في الإشراف على الميزانية العمومية للبنك، وهيكلية إعداد التقارير المالية، والتعاون مع السلطات التنظيمية والضريبية المتعددة. كما أنه سيلعب دوراً محورياً في مواصلة التحول الرقمي للعمليات المالية للبنك.
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