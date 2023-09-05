نورمان تامباخ رئيساً للشؤون المالية في «المشرق»

أعلن بنك المشرق، عن تعيين نورمان تامباخ بمنصب رئيس الشؤون المالية الجديد للمجموعة. وسيقوم نورمان، هولندي الجنسية، من خلال هذا المنصب بلعب دور مهم في دعم رؤية البنك فيما يتعلق بتطوير وتنفيذ استراتيجيته المالية بما يساهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية ويدعم تبني الابتكار والتكنولوجيا، ويحسن عمليات الوظائف المالية والشؤون المؤسسية للمجموعة.

وسيقوم نورمان بأداء دور رئيسي في الإشراف على الميزانية العمومية للبنك، وهيكلية إعداد التقارير المالية، والتعاون مع السلطات التنظيمية والضريبية المتعددة. كما أنه سيلعب دوراً محورياً في مواصلة التحول الرقمي للعمليات المالية للبنك.

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