صندوق صيني بـ 41 مليار دولار لدعم صناعة الرقائق

تخطط السلطات الصينية لإطلاق صندوق استثماري، بهدف توفير تمويل بنحو 41 مليار دولار لقطاع صناعة الرقائق، في خطوة تهدف للحاق بركب منافسيها.

ويهدف الصندوق المرتقب لجمع تمويل يصل إلى 300 مليار يوان (41 مليار دولار)، لدعم الاستثمار في عدد من المجالات، من أهمها قطاع معدات تصنيع الرقائق. ويتوقع أن يتجاوز حجم الصندوق الجديد الصناديق الثلاثة السابقة التي أطلقها صندوق الصين لاستثمارات صناعة الرقائق المتكاملة، والمعروف باسم ((الصندوق الكبير))، بينما تسهم وزارة المالية بنحو 60 مليار يوان في التمويل.

وتتجاوز قيمة التمويل الذي يستهدفه الصندوق التمويلات التي جمعتها الصناديق المماثلة في عامي 2104 و2019 عند 138.7 مليار يوان و200 مليار يوان على الترتيب، وفق تقارير صينية رسمية.

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