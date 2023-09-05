صندوق صيني بـ 41 مليار دولار لدعم صناعة الرقائق

صندوق صيني بـ 41 مليار دولار لدعم صناعة الرقائق
التاريخ
9/5/2023 7:12:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
تخطط السلطات الصينية لإطلاق صندوق استثماري، بهدف توفير تمويل بنحو 41 مليار دولار لقطاع صناعة الرقائق، في خطوة تهدف للحاق بركب منافسيها.
ويهدف الصندوق المرتقب لجمع تمويل يصل إلى 300 مليار يوان (41 مليار دولار)، لدعم الاستثمار في عدد من المجالات، من أهمها قطاع معدات تصنيع الرقائق. ويتوقع أن يتجاوز حجم الصندوق الجديد الصناديق الثلاثة السابقة التي أطلقها صندوق الصين لاستثمارات صناعة الرقائق المتكاملة، والمعروف باسم ((الصندوق الكبير))، بينما تسهم وزارة المالية بنحو 60 مليار يوان في التمويل.
وتتجاوز قيمة التمويل الذي يستهدفه الصندوق التمويلات التي جمعتها الصناديق المماثلة في عامي 2104 و2019 عند 138.7 مليار يوان و200 مليار يوان على الترتيب، وفق تقارير صينية رسمية.
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