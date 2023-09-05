«أبوظبي التجاري» يصدر سندات خضراء بقيمة 650 مليون دولار

أظهرت وثيقة مصرفية أن بنك أبوظبي التجاري أصدر أمس سندات خضراء بقيمة 650 مليون دولار لأجل خمس سنوات تستحق في 12 يناير من عام 2029.

وبحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي ترتب بيع الدين، حدد البنك العائد عند 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية وهو أقل من السعر الاسترشادي البالغ 150 نقطة أساس فوق سندات الخزانة المعلن في وقت سابق، وذلك بعدما تجاوز طلبات الاكتتاب 1.9 مليار دولار.

وبدأ ((أبوظبي التجاري)) اجتماعات مع مستثمرين محتملين في 30 أغسطس قبل الإصدار الذي من المقرر أن تذهب عائداته إلى تمويل أو إعادة تمويل التزامات خضراء مستحقة.

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