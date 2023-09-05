4 بنوك رقمية تغير المشهد المالي في الإمارات

ذكر موقع ((آي بي إس إنتليجنس)) البريطاني أن هناك 4 بنوك رقمية غيرت مشهد التكنولوجيا المالية في الإمارات بشكل جذري. وأكد الموقع أن النظام البيئي لشركات التكنولوجيا في الإمارات يعزز التكنولوجيا المالية ويجذب البنوك لإطلاق الحلول، إذ تغتنم الفرصة من خلال تقديم عدد من الخدمات مدفوعة بالتقدّم التكنولوجي.

وقال الموقع إن ((E20)) هو أول بنك رقمي للأعمال أطلقه بنك الإمارات دبي الوطني، حيث يجعل الخدمات المصرفية سريعة وسهلة وبأسعار معقولة وغير ورقية، وعلى عكس البنوك التقليدية، لا يوجد لديه أي فروع أو أجهزة صراف آلي.

وأشار الموقع إلى أن هناك بنكاً رقمياً ثانياً أطلقه كذلك بنك الإمارات دبي الوطني في عام 2017، وهو بنك ((ليف))، وهو مصمم للشباب والمحترفين الرقميين الذين يبحثون عن حلول مصرفية تكمل حياتهم السريعة الخطى. ويقدم البنك مجموعة متميزة من المنتجات والخدمات التي تم تصميمها بعناية لتوفير الراحة والقيمة لتجربة مصرفية رقمية معززة.

وأشار الموقع إلى أن البنك الثالث الذي أسهم في تغيير المشهد المالي المصرفي في الدولة هو بنك ((المشرق نيو))، الذي يتطلع إلى تلبية الاحتياجات اليومية للعملاء، حيث لا يقدم البنك الرقمي فروعاً على الإطلاق، ويستهدف الجيل المتصل الذي يتمتع بالذكاء الرقمي، ويستخدم الأجهزة المحمولة على نطاق واسع. وأشار الموقع إلى أنه يمكن للعميل القيام بجميع الخدمات المصرفية، بما في ذلك تأهيل العملاء والمبيعات والخدمات والمعاملات والتنفيذ عبر منصات الإنترنت والهواتف المحمولة.

أما البنك الرقمي الرابع فهو ((ياب))، وهو بنك جديد يركز بالكامل على تحسين تجربة الخدمات المصرفية الرقمية، حيث يعمل كتطبيق مستقل بدون فروع فعلية، وقد أبرم شراكة مع بنك رأس الخيمة لتشكيل أول منصة مصرفية رقمية مستقلة في الإمارات.

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