دبي ضمن أفخم خمس وجهات للعطلات في العالم

صنف موقع ((ياهولايف)) دبي بين خمس وجهات للعطلات الأكثر فخامة بالنسبة إلى المسافرين الذين يتطلعون إلى الاستمتاع برغد العيش، مشيراً إلى أن المدينة تتمتع بمختلف أشكال الرفاهية.

وأكد الموقع أن دبي تجسد الفخامة بكل معانيها، فهي موطن لناطحة السحاب الشهيرة، برج خليفة، والتي تعد أطول مبنى في العالم، كما يوجد بها أفخم فندق في العالم وهو برج العرب. وأضاف الموقع: بصرف النظر عن روائعها المعمارية، تقدم الإمارة أيضاً العديد من الأنشطة للمسافرين، بما في ذلك التزلج الداخلي ورحلات السفاري الصحراوية وإمكانية التسوق في أكبر مركز تسوق في العالم وهو مول دبي.

وبالنسبة للذين يحبون تناول الطعام الفاخر، أشار الموقع إلى وجود عدد كبير من المطاعم الراقية في المدينة، بما في ذلك بعض المطاعم الأكثر شهرة في العالم الحائزة على نجمة ميشلان.

وإلى جانب دبي، ذكر الموقع ضمن وجهات العطلات الفاخرة، الجنة الاستوائية سانت لوسيا، ومنتجع التزلج آسبن كولورداو، وسانتوريني اليونان، وجزيرة بورا بورا الكاريبية التي تعد الوجهة الأكثر حصرية في العالم.

وأفاد الموقع بأن العالم مليء بالوجهات الرائعة، حيث توفر المنتجعات الخمس نجوم والمطاعم الفاخرة والمنتجعات الصحية الفخمة كل وسائل الراحة التي يمكن تخيلها.

وهذه الوجهات الفاخرة توفر العديد من المزايا التي تتجاوز مجرد الإسراف، إذ تتيح الإقامة في الفنادق والمنتجعات الفاخرة الوصول إلى وسائل الراحة ذات المستوى العالمي والخدمة التي لا تشوبها شائبة، وأماكن الإقامة الفاخرة للاسترخاء.

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