صناعة الفضاء الإماراتية.. رؤية استشرافية لبناء قطاع مستدام

حرصت حكومة الإمارات على تطوير قطاع الفضاء ومختلف القطاعات المرتبطة به، والانتقال نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، يركز على الإبداع والابتكار وتهيئة البيئة الداعمة للشركات للإسهام في نمو هذا القطاع وتمكين المواهب الشابة لبناء أجيال مؤهلة في شتى المجالات العلمية، ونجحت مشروعات الفضاء الإماراتية في أن تكون مصدر إلهام للمجتمع العربي بصفة عامة والمجتمع الإماراتي بصفة خاصة والذي بات على درجة كبيرة من الوعي بأهمية هذا القطاع الحيوي لمستقبل الإمارات وتحقيق تطلعات قيادتها الرشيدة في سباق التنافسية العالمية والريادة، خاصة وأن صناعة الفضاء تسهم في دفع المجتمع نحو المزيد من النمو والتطور بفضل الإنجازات والنتائج العلمية الإيجابية.

رؤية استشرافية

وتستهدف الرؤية الاستشرافية لقيادة الدولة إلى بناء قطاع فضائي متميز ومستدام يسهم في تنويع الاقتصاد ونموه، ويعزز الكفاءات الإماراتية، ويحفز من التعاون والشراكات بين المؤسسات ذات الصلة في القطاعات الحكومية والخاص والبحثي والأكاديمي، إلى جانب تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي في صناعة الفضاء، وجذب الشركات الفضائية العالمية.

واستطاعت الإمارات خلال فترة وجيزة بفضل رؤيتها أن تؤسس قاعدة اقتصادية وبنية تحتية متطورة في شتى المجالات، وامتلاك كفاءات وطنية شابة وقدرات وممكنات جعلتها من أوائل الدول في المنطقة ضمن السباق العالمي لاكتشاف الفضاء، وبهدف ترسيخ قواعد صناعة الفضاء لأجيال المستقبل، ووضع الدولة في مصاف الدول المتقدمة، جاء إطلاق الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030 والتي تسهم في دعم تحقيق رؤية الإمارات في مجال صناعة الفضاء بمختلف علومه وتقنياته وتطبيقاته وخدماته، وتعنى الاستراتيجية بصناعة وأنشطة الفضاء لدولة الإمارات حتى عام 2030، وصولاً لمستهدفات ((مئوية الإمارات 2071)) ويشمل ذلك الأنشطة الفضائية الحكومية، والأنشطة التجارية، والأنشطة العلمية التي يقوم بتنفيذها الجهات العاملة في القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث والتطوير، كما تعنى أيضاً بالأنشطة الفضائية الدولية أو لدول أخرى والتي تشارك وتساهم فيها الجهات العاملة في الدولة.

كوادر وطنية

ويأتي بناء موارد بشرية وكوادر مواطنة عالية الكفاءة في مجال الفضاء واحداً من الأهداف الاستراتيجية المهمة التي حددتها القيادة الإماراتية لقطاع الفضاء، وحرصها على تطوير المعرفة والأبحاث العلمية التي تعود بالنفع على البشرية، والتأسيس لاقتصاد مستدام مبني على المعرفة، في ظل بيئة فريدة تشجع وترعى ثقافة الابتكار في مجال الفضاء. وفي أبريل 2017، أطلقت دولة الإمارات ((برنامج الإمارات لرواد الفضاء)) الأول عربياً، ضمن البرنامج الوطني للفضاء الذي يديره مركز محمد بن راشد للفضاء.

شراكات دولية

وحرصت وكالة الإمارات للفضاء على تطوير الشراكات الدولية لتنمية قطاع الفضاء الوطني والمساهمة في نقل المعرفة في مجال تكنولوجيا الفضاء، وتمثيل الدولة في الاتفاقيات والبرامج والمحافل الدولية في مجال الفضاء واستخداماته السلمية، إلى جانب دعم المؤتمرات والندوات في هذا المجال الهام والمتنامي داخل الدولة والمشاركة فيها.

إنجازات

وحققت دولة الإمارات في قطاع الفضاء وصناعاته العديد من الإنجازات المهمة التي تعزز طموحاتها المستقبلية وتؤسس لقاعدة متينة في هذا القطاع الحيوي، ففي عام 2014، دخلت دولة الإمارات بشكل رسمي السباق العالمي لاستكشاف الفضاء الخارجي، عبر إعلان المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، عن إنشاء ((وكالة الإمارات للفضاء))، وبدء العمل على مشروع لإرسال أول مسبار عربي وإسلامي إلى كوكب المريخ، بقيادة فريق عمل إماراتي في رحلة استكشافية علمية تصل للكوكب الأحمر في عام 2021.

وفي 2015 انطلاق مركز محمد بن راشد للفضاء أسس لصناعة الأقمار الاصطناعية في الدولة، وكان للجهود البارزة للكفاءات الإماراتية التي تعمل في قطاع الفضاء بصمة جلية في تعزيز مسيرة إنجازات الدولة في هذا القطاع، وفي فبراير 2017 تم الإعلان عن مشروع ((المريخ 2117)) والذي يتضمن برنامجاً وطنياً لإعداد كوادر علمية بحثية تخصصية إماراتية في مجال استكشاف الكوكب الأحمر، كما أطلقت الإمارات في عام 2018 ((خليفة سات))، أول قمر صناعي إماراتي صنع بالكامل في الدولة وبأيدي مهندسين إماراتيين 100 بالمئة.

وشهد أكتوبر 2020 الإعلان عن مشروع القمر الصناعي الإماراتي ((MBZ-Sat))، ثاني قمر اصطناعي إماراتي يبنيه ويطوره بالكامل فريق من المهندسين الإماراتيين، بعد قمر ((خليفة سات)). كذلك أطلقت الدولة مبادرات نوعية وطموحة في قطاع الفضاء، وتم في سبتمبر 2020 الإعلان عن أول مهمة عربية لاستكشاف القمر، وذلك ضمن استراتيجية مركز محمد بن راشد للفضاء ((2021 ـــــــ 2031))، كم تم الإعلان في أكتوبر 2021 عن مهمة جديدة في مجال الفضاء تتضمن بناء مركبة فضائية إماراتية تقطع رحلة مقدارها 3.6 مليارات كيلومتر تصل خلالها كوكب الزهرة وسبع كويكبات ضمن المجموعة الشمسية.

برنامج وطني

وواصلت الدولة جهودها وتم في يوليو 2022 إطلاق البرنامج الوطني للأقمار الاصطناعية الرّادارية ((سرب)) لتطوير سرب من الأقمار الرّادارية والذي يوفر تصويراً رادارياً على مدار الساعة وفي جميع الأحوال الجوية، والإعلان عن تأسيس صندوق وطني بقيمة 3 مليارات درهم لدعم قطاع الفضاء في الدولة.

كما أطلقت الدولة مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، بهدف تطوير مُستكشف إماراتي الصنع للهبوط على سطح القمر، وانطلق ((المستكشف راشد)) نحو سطح القمر في ديسمبر 2022، ويدخل مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، ضمن الاستراتيجية الجديدة التي أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء 2021 - 2031، حيث يشمل المشروع تطوير وإطلاق أول مستكشف إماراتي للقمر.

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