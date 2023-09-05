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أحمد بن محمد يقدم واجب العزاء بوفاة محمد الفلاسي

9/5/2023 7:12:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، واجب العزاء بوفاة المغفور له محمد سعيد بن حميدان الفلاسي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، راجياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.

إلى ذلك، قدم واجب العزاء معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري قائد عام شرطة دبي، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي.

كما قدم واجب العزاء عدد من المسؤولين والمواطنين.

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