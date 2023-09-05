إصدار ضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية

إصدار ضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية
التاريخ
9/5/2023 7:12:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أصدرت اللجنة الوطنية للانتخابات، بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، سياسة وضوابط استخدام المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 للذكاء الاصطناعي في تنفيذ حملاتهم الانتخابية، التي تستمر لمدة 23 يوماً خلال الفترة من يوم الاثنين 11 سبتمبر إلى الثلاثاء 3 أكتوبر. وأكدت اللجنة أن هذه السياسة تأتي ضمن جاهزيتها لتنفيذ الدورة الخامسة من انتخابات المجلس على النحو الأمثل.
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