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إصدار ضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية

9/5/2023 7:12:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدرت اللجنة الوطنية للانتخابات، بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، سياسة وضوابط استخدام المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 للذكاء الاصطناعي في تنفيذ حملاتهم الانتخابية، التي تستمر لمدة 23 يوماً خلال الفترة من يوم الاثنين 11 سبتمبر إلى الثلاثاء 3 أكتوبر. وأكدت اللجنة أن هذه السياسة تأتي ضمن جاهزيتها لتنفيذ الدورة الخامسة من انتخابات المجلس على النحو الأمثل.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

ضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في حملات انتخابات "الوطني"

بدء عملية فحص وتدقيق ملفات الخطط الدعائية

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