سعود بن صقر يبحث تعزيز العلاقات مع إيطاليا

سعود بن صقر يبحث تعزيز العلاقات مع إيطاليا
التاريخ
9/5/2023 7:12:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس، لورينزو فانارا سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة، وجوزيبي فينوكيارو القنصل العام لإيطاليا في دبي، اللذين قدما للسلام على سموه.
ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير والقنصل العام، وبحث معهما العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات مع جمهورية إيطاليا في مختلف المجالات، مشيداً بجهود السفير والقنصل العام في توطيد الشراكة المتنامية بين البلدين الصديقين.
من جانبه، عبر لورينزو فانارا، وجوزيبي فينوكيارو، عن بالغ شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيدان بالمكانة الإقليمية والدولية لدولة الإمارات.
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