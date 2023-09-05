سعود بن صقر يبحث تعزيز العلاقات مع إيطاليا

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس، لورينزو فانارا سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة، وجوزيبي فينوكيارو القنصل العام لإيطاليا في دبي، اللذين قدما للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير والقنصل العام، وبحث معهما العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات مع جمهورية إيطاليا في مختلف المجالات، مشيداً بجهود السفير والقنصل العام في توطيد الشراكة المتنامية بين البلدين الصديقين.

من جانبه، عبر لورينزو فانارا، وجوزيبي فينوكيارو، عن بالغ شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيدان بالمكانة الإقليمية والدولية لدولة الإمارات.

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