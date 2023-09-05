حميد النعيمي يستقبل الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، في ديوان الحاكم، أمس، مصطفى محمد سعيد الخلفاوي الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان بمناسبة تعيينه.

ورحب صاحب السمو حاكم عجمان بمصطفى الخلفاوي متمنياً له النجاح والتوفيق في مواصلة دفع عجلة النمو في مصرف عجمان والمساهمة في تحقيق نتائج استثنائية للمساهمين والمستثمرين وعملاء البنك، والتي ستنعكس إيجاباً على تنمية وازدهار الوطن.

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بالنتائج الإيجابية للمصرف وثمن سموه دور القائمين على سير العمل فيه، وأثنى على ما يبذلونه من جهود حثيثة في خدمة المتعاملين وتقديم كل التسهيلات، ما أكسبه سمعة متميزة ومكانة مرموقة بين المصارف المحلية.

وأكد سموه ثقته في قدرتهم على المحافظة على ازدهاره وتحقيق الريادة والاستدامة المالية. ومن جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده على ما يلقاه المصرف من دعم واهتمام ومتابعة من سموهما لتقديم أفضل الخدمات، مقدماً الشكر على حفاوة الاستقبال واللقاء المثمر.

حضر اللقاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين وعدد من كبار المسؤولين.

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