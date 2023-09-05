إلغاء دوري وكأس بوليفيا لكرة القدم بسبب مزاعم فساد



قرر الاتحاد البوليفي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إلغاء الدوري والكأس المحليين لكرة القدم وسط تحقيقات بشأن مزاعم فساد وتلاعب بنتائج المباريات.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن دعا الاتحاد البوليفي للعبة إلى اجتماع غير عادي مع 17 ناديا من الدرجة الأولى ومندوبين من تسعة اتحادات إقليمية تابعة له لتحديد مستقبل بطولة الدوري الوطني وكأس سيمون بوليفار.

وكان الاتحاد البوليفي للعبة قد قدم شكوى جنائية أمس الاثنين إلى مكتب المدعي العام في لا باز ضد لاعبين ومسؤولين وحكام بسبب مزاعم تورطهم في شبكة فساد مخصصة للتلاعب بنتائج المباريات الرسمية والرشوة والمراهنات غير القانونية في عالم كرة القدم.

وقال فرناندو كوستا رئيس الاتحاد البوليفي للعبة في مؤتمر صحفي "تقرر إلغاء البطولة التي تقام بنظام المجموعات وكأس المحترفين... بعد وجود مؤشرات جدية تكفي لإلغاء البطولتين".

وأضاف كوستا أن بطولة قصيرة جديدة ستقام حتى نهاية العام الحالي، على الرغم من أنها ستتطلب موافقة اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول)‭ ‬ وستحدد من سيتأهل لبطولات 2024 الدولية.

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