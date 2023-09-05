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طرد سيدتين من طائرة رفضتا الجلوس على مقاعد ملوثة

9/5/2023 7:12:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

طُردت سيدتان من رحلة طيران كندا في المحطة الأولى من رحلتهما إلى فيينا بعد رفضهما الجلوس في مقاعد مغطاة بالقيء في رحلة مدتها خمس ساعات.

وقام موظفو شركة طيران كندا برش العطور وتركوا بقايا القهوة في أكياس المقاعد في محاولة لإزالة الرائحة الكريهة على متن الرحلة من لاس فيغاس إلى مونتريال في 26 أغسطس والتي سببها الركاب في رحلة سابقة.

واشتكت الراكبتان
اللتان كانت كراسيهما وأحزمة أمانهما لا تزال مبللة ببقايا القيء - من الظروف القاسية قبل إقلاع الرحلة. لكن الحاضرين قالوا إنه ليس بوسعهم فعل أي شيء لأن الطائرة كانت ممتلئة.

ثم توجه الطيار إلى السيدتين وأخبرهما أنه سيتم اصطحابهما خارج الرحلة ووضعهما على قائمة الممنوعين من الطيران لأنهما كانا " وقحتين"مع المضيفة.

وقال الركاب الجالسين خلف السيدتين إنهم لم يكونوا
وقحتين في أي وقت، على الرغم من وجود كل الأسباب لذلك بعد إجبارهما على الجلوس في المقاعد الملوثة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

وردا على ذلك، قالت شركة الطيران إنها "تراجع هذا الأمر الخطير داخليا وتتابع الأمر مع العملاء مباشرة".

وكتبت شركة طيران كندا: "لم يتم اتباع إجراءات التشغيل لدينا بشكل صحيح في هذه الحالة"، وأضافت أنها اعتذرت للعملاء المعنيين.

وأضافت شركة الطيران: "من الواضح أنهما لم يتلقيا مستوى الرعاية الذي يستحقانه". "نحن على اتصال معهما بشأن هذا الأمر".

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