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فرنسا تجري مشاورات في النيجر بشأن انسحاب قواتها

9/5/2023 7:12:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أجرت فرنسا مشاورات في النيجر بشأن قواتها المحاصرة في أعقاب الانقلاب العسكري في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا وما تبعه من تعليق التعاون بين البلدين.


وقالت وزارة الدفاع الفرنسية في باريس الثلاثاء عن المشاورات التي أجريت الاثنين إنه كانت هناك محادثات بين مسؤولين عسكريين لتسهيل حركة الجنود الفرنسيين العالقين هناك منذ تعليق التعاون فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

وقال رئيس وزراء النيجر الأمين زين
الاثنين إن مفاوضات تجري لانسحاب الجنود الفرنسيين من النيجر في أقرب وقت ممكن.


وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا لصحيفة لوموند الاثنين "من المهم أن نتذكر أن هذه القوات موجودة هناك بناء على طلب السلطات النيجرية لدعمها في القتال ضد الجماعات الإرهابية المسلحة والقيام بأنشطة تدريبية.. اليوم، لم يعد من الممكن تنفيذ هذه المهمة لأننا لم نعد ننفذ عمليات مشتركة مع القوات النيجرية".

وذكرت الصحيفة اليوم الثلاثاء أن فرنسا تقدم المشورة بشأن سحب جنودها البالغ عددهم 1500 جندي من النيجر.

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