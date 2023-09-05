روسيا تعلن أسقاط طائرة مسيرة فوق بريانسك

روسيا تعلن أسقاط طائرة مسيرة فوق بريانسك
التاريخ
9/5/2023 7:12:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمتها للدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا قبل منتصف ليل الثلاثاء فوق منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا.
وقالت الوزارة: "في 5 سبتمبر، في حوالي الساعة 2340 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم بطائرة مسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية. وقد تم تدمير مركبة جوية مسيرة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي على أراضي مقاطعة بريانسك".
وذكرت قناة "آر تي" الروسية على موقعها الإلكتروني مساء الثلاثاء/الأربعاء أن القوات الأوكرانية "كثفت في الفترة الأخيرة هجماتها بواسطة الطائرات المسيرة، في محاولة منها لاستهداف المنشآت الحيوية الروسية والمناطق المدنية وتشكيل خطر على الجبهة الداخلية الروسية، وذلك عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبدهم خسائر فادحة".
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