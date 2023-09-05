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روسيا تعلن أسقاط طائرة مسيرة فوق بريانسك

9/5/2023 7:12:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمتها للدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا قبل منتصف ليل الثلاثاء فوق منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا.

وقالت الوزارة: "في 5 سبتمبر، في حوالي الساعة 2340 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم بطائرة مسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية. وقد تم تدمير مركبة جوية مسيرة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي على أراضي مقاطعة بريانسك".

وذكرت قناة "آر تي" الروسية على موقعها الإلكتروني مساء الثلاثاء/الأربعاء أن القوات الأوكرانية "كثفت في الفترة الأخيرة هجماتها بواسطة الطائرات المسيرة، في محاولة منها لاستهداف المنشآت الحيوية الروسية والمناطق المدنية وتشكيل خطر على الجبهة الداخلية الروسية، وذلك عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبدهم خسائر فادحة".


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