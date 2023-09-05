

تتخذ السلطات الكوبية اجراءات صارمة ضد محاولات تجنيد كوبيين للمشاركة في الحرب الروسية ضد أوكرانيا.



وأعلنت وزارة الخارجية في هافانا مساء أمس الاثنين بالتوقيت المحلى أن شبكة في روسيا تحاول تجنيد كوبيين في كوبا وفي روسيا للمشاركة في الحرب في أوكرانيا.





وأوضحت أنها أوقفت بالفعل بعض محاولات التجنيد وتم بدء إجراءات جنائية بحق المسؤولين. ولم يصدر رد فعل على الفور من جانب موسكو.





وقال بيان الوزارة "كوبا تتخذ موقفا واضحا ضد استخدام المرتزقة وتدافع بنشاط ضد هذه الممارسة في الأمم المتحدة.. كوبا لا تشارك في الحرب ضد أوكرانيا. نحن نتخذ موقفا صارما ضد أي شخص يشارك في تجنيد أو استخدام مرتزقة من أراضينا لكي يحمل مواطنون كوبيون السلاح ضد أي دولة".

يذكر أن روسيا وكوبا تحتفظان تاريخيا بعلاقات ودية. وتعد موسكو أحد أقرب حلفاء الجزيرة الكاريبية المثقلة بالديون وأحد أهم داعميها ماليا .









تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز