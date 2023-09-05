مقتل شخصين جراء فيضانات في اسطنبول

أعلن مسؤولون أتراك أن شخصين لقيا مصرعهما الثلاثاء جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة حولت شوارع اسطنبول إلى أنهار.

وذكرت تقارير إعلامية أن العاصفة الليلية تسببت بغمر محطة مترو جزئيا بالمياه وأجبرت السلطات على إجلاء عشرات الاشخاص من مكتبة عامة.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي المياه المتدفقة تجر سيارات وأكشاك في أسواق المدينة.

وقال مكتب محافظ المدينة إن شخصين لقيا مصرعهما.

وهطلت الأمطار الغزيرة عقب صيف جاف شهد انخفاض منسوب خزانات المياه في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة إلى أدنى مستوياته منذ تسع سنوات.

وقالت خدمة الطوارئ التركية إن شخصين قتلا الثلاثاء وفُقد أربعة آخرون بسبب الفيضانات في مدينة كيركلاريلي في شمال غرب البلاد.