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ساكا يفوز بجائزة أفضل لاعب إنجليزي في العام مرة أخرى

9/5/2023 7:12:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمس الثلاثاء فوز المهاجم بوكايو ساكا بجائزة أفضل لاعب إنجليزي للعام الثاني على التوالي.

واختارت الجماهير ساكا لاعب أرسنال (22 عاما) أفضل لاعب في موسم 2022-2023 متفوقا على لاعب الوسط جود بلينجهام والمهاجم هاري كين اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وسجل ساكا، الذي ظهر لأول مرة مع منتخب إنجلترا في أكتوبر 2020، سبعة أهداف في عشر مباريات خلال العام الماضي مع إنجلترا بينها ثلاثة أهداف في كأس العالم 2022.

وفاز بجائزة أفضل لاعب خلال فوز إنجلترا الافتتاحي 6-2 على إيران في قطر 2022 وكذلك في الانتصارات على أوكرانيا ومقدونيا الشمالية في تصفيات بطولة أوروبا 2024، وشهدت المباراة الأخيرة أول ثلاثية في مسيرته.

وساكا، الذي تفاجأ بالخبر في قاعدة تدريب منتخب إنجلترا في سانت جورج بارك في يوم ميلاده الثاني والعشرين، تم اختياره مؤخرا كأفضل لاعب شاب في الموسم وكان ضمن التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي الممتاز للعام.

وقال الاتحاد الإنجليزي إنه سيتم الإعلان عن أفضل لاعبة إنجليزية لموسم 2022-2023 في وقت لاحق من الشهر الحالي.

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