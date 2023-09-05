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مقتل 53 جندياً في هجوم شنه متطرفون في بوركينا فاسو

9/5/2023 7:12:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قتل أكثر من 50 من أفراد قوات الأمن على أيدي متطرفين
في بوركينا فاسو
وفقا لأرقام حكومية.

وقتل 17 جنديا و36 متطوعا شبه عسكري يوم الاثنين خلال هجوم في شمال البلاد
بالقرب من الحدود مع مالي والنيجر، وأصيب حوالي 30 آخرين، حسبما ذكر الجيش الثلاثاء.

وقالت قوات الأمن إنها قتلت "العشرات" من مقاتلي "العدو".

ويوم السبت فقط، أبلغ الجيش عن مقتل أكثر من 100 "إرهابي" مشتبه بهم.

وفي بوركينا فاسو، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 21 مليون نسمة، كما هو الحال في الدولتين المجاورتين مالي والنيجر، تنشط جماعات مسلحة، وقد أقسم بعضها على الولاء لتنظيم داعش أو القاعدة.

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