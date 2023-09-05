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أنا أيضا صرت مليونيرا

9/5/2023 7:10:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السؤال‭ ‬التالي‭ ‬موجه‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬90‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬القراء‭: ‬كيف‭ ‬يكون‭ ‬شعورك‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬راتبك‭ ‬خمسمائة‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬اليوم؟‭ ‬أو‭ ‬25‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬الشهر؟‭ ‬واوووو‭ ‬كما‭ ‬يقول‭ ‬الخواجات،‭ ‬بمبلغ‭ ‬كهذا‭ ‬تستطيع‭ ‬أن‭ ‬تتزوج،‭ ‬أو‭ ‬تأتي‭ ‬لزوجتك‭ ‬بضرّة،‭ ‬أو‭ ‬تستبدل‭ ‬سيارتك‭ ‬الكورية‭ ‬بأخرى‭ ‬ألمانية،‭ ‬أو‭ ‬تشتري‭ ‬أسهماً‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬قال‭ ‬أصدقاؤك‭ ‬إن‭ ‬أسهمها‭ ‬ستطير‭ ‬فوق‭ ‬السحاب،‭ ‬وينتهي‭ ‬بك‭ ‬الأمر‭ ‬وعقلك‭ ‬طائر‭ ‬فوق‭ ‬السحاب‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬يصيب‭ ‬سهم‭ ‬ساقط‭ ‬في‭ ‬اندفاع‭ ‬شديد‭ ‬دماغك‭ ‬ويسبب‭ ‬لك‭ ‬لوثة‭ ‬عقلية‭!‬

طيب‭ ‬ما‭ ‬رأيك‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬شخصاً‭ ‬ما‭ ‬راتبه‭ ‬مائة‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الواحدة؟‭ ‬ذلك‭ ‬الشخص‭ ‬اسمه‭ ‬لي‭ ‬آر‭. ‬رايموند،‭ ‬وكان‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬بضعة‭ ‬أشهر‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة‭ ‬النفطية‭ ‬العملاقة‭ ‬إكسون‭ ‬موبيل،‭ ‬وخلال‭ ‬العام‭ ‬المنصرم‭ ‬وحده‭ ‬دفعت‭ ‬الشركة‭ ‬لرايموند‭ ‬هذا‭ ‬نحو‭ ‬350‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬كحوافز‭ (‬بونص‭) ‬وبعضها‭ ‬قيمة‭ ‬الأسهم‭ ‬التي‭ ‬أهديت‭ ‬له،‭ ‬بمناسبة‭ ‬أدائه‭ ‬المتميز‭. ‬وكما‭ ‬قال‭ ‬كاتب‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬نيويورك‭ ‬تايمز‭ ‬فقد‭ ‬ظلت‭ ‬شركة‭ ‬إكسون‭ ‬موبيل‭ ‬قائمة‭ ‬ورابحة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يلتحق‭ ‬بها‭ ‬رايموند،‭ ‬وستظل‭ ‬قائمة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬يتقاعد‭. ‬سبحانه‭ ‬مقسم‭ ‬الأرزاق،‭ ‬فمصائب‭ ‬قوم‭ ‬عند‭ ‬قوم‭ ‬فوائد‭: ‬حدث‭ ‬قبل‭ ‬سنتين‭ ‬أو‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬أن‭ ‬مات‭ ‬العراقيون‭ ‬والسوريون‭ ‬بالجملة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬ساعات‭ ‬اليوم‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬داعش‭ ‬تبيع‭ ‬برميل‭ ‬النفط‭ ‬العراقي‭ ‬والسوري‭ ‬بسعر‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬سعر‭ ‬برميل‭ ‬الماء‭ ‬المالح‭ ‬لسوريين‭ ‬وعراقيين،‭ ‬وتسبب‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬هبوط‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬عموديا،‭ ‬ولكن‭ ‬ارتفع‭ ‬راتب‭ ‬مدير‭ ‬شركة‭ ‬نفطية‭ ‬أمريكية،‭ ‬ذات‭ ‬نزعات‭ ‬تسويقية‭ ‬داعشية‭.‬

كان‭ ‬آخر‭ ‬راتب‭ ‬تقاضاه‭ ‬ستيف‭ ‬جوبس‭ ‬مؤسس‭ ‬شركة‭ ‬أبل‭ ‬للكمبيوتر‭ ‬قبل‭ ‬رحيله‭ ‬عن‭ ‬الدنيا‭ ‬يبلغ‭ ‬875‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ (‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬لجوبس‭ ‬هذا‭ ‬أي‭ ‬علاقة‭ ‬باختراع‭ ‬الآيفون‭ ‬والآيباد‭ ‬وغيرهما‭ ‬ولكنه‭ ‬كان‭ ‬شاطرا‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬مهارات‭ ‬الآخرين‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬بلغ‭ ‬راتب‭ ‬مايكل‭ ‬إيسنر‭ ‬المدير‭ ‬السابق‭ ‬لشركة‭ ‬والت‭ ‬ديزني‭ ‬577‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬السنة‭. ‬وأنا‭ ‬وأنت‭ ‬وغيرنا‭ ‬ندفع‭ ‬لشراء‭ ‬الآيفون‭ ‬ومشاهدة‭ ‬أفلام‭ ‬أو‭ ‬زيارة‭ ‬مدن‭ ‬ديزني‭ ‬الترفيهية،‭ ‬وفلوس‭ ‬الملايين‭ ‬منا‭ ‬تدخل‭ ‬جيب‭ ‬شخص‭ ‬واحد‭!!‬

قبل‭ ‬نحو‭ ‬خمس‭ ‬عشرة‭ ‬سنة،‭ ‬شرع‭ ‬الجنيه‭ ‬السوداني‭ ‬في‭ ‬الانتحار‭ ‬البطيء‭ ‬بسبب‭ ‬الازدهار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وحالة‭ ‬السلم‭ ‬والاستقرار‭ ‬التي‭ ‬عمت‭ ‬ومازالت‭ ‬تعم‭ ‬البلاد،‭ ‬وتلقيت‭ ‬في‭ ‬نحو‭ ‬عام‭ ‬2003‭ ‬اتصالاً‭ ‬هاتفياً‭ ‬بأن‭ ‬حالة‭ ‬والدتي‭ ‬الصحية‭ ‬تستوجب‭ ‬نقلها‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬خاص،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فلا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬أرسل‭ ‬نفقات‭ ‬علاجها‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬السرعة‭.. ‬قلت‭: ‬بالتأكيد‭.. ‬كم‭ ‬المبلغ‭ ‬اللازم‭ ‬لعلاجها‭ ‬كي‭ ‬أرسله‭ ‬على‭ ‬الفور،‭ ‬أو‭ ‬أطلب‭ ‬من‭ ‬صديق‭ ‬ميسور‭ ‬الحال‭ ‬أن‭ ‬يسلمه‭ ‬للعائلة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬أقوم‭ ‬بتحويله‭ ‬مصرفياً‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ساعات؟‭ ‬قالوا‭: ‬أربعة‭ ‬ملايين؟‭ ‬وات؟‭ (‬عندما‭ ‬أصاب‭ ‬باضطرابات‭ ‬عقلية‭ ‬ونفسية‭ ‬تتسلل‭ ‬كلمات‭ ‬إنجليزية‭ ‬قصيرة‭ ‬إلى‭ ‬لساني‭) ‬ماذا؟‭ ‬قالوا‭: ‬أربعة‭ ‬ملايين‭ ‬بس‭!!‬

أحسست‭ ‬بطعنة‭ ‬مؤلمة‭ ‬في‭ ‬صدري‭ ‬وضيق‭ ‬في‭ ‬التنفس،‭ ‬لسببين‭: ‬أولهما‭ ‬أن‭ ‬مطالبة‭ ‬المستشفى‭ ‬بمبلغ‭ ‬مهول‭ ‬كذلك‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬حالة‭ ‬أمي‭ ‬الصحية‭ ‬حرجة،‭ ‬وثانيهما‭ ‬أنني‭ ‬لو‭ ‬كنت‭ ‬مليونيراً‭ ‬لما‭ ‬بقيت‭ ‬‮«‬مهاجرا‮»‬‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬ولكنت‭ ‬قريباً‭ ‬من‭ ‬أمي‭ ‬في‭ ‬المنشط‭ ‬والمكره‭! ‬من‭ ‬أين‭ ‬لي‭ ‬بأربعة‭ ‬ملايين؟‭ ‬قلت‭ ‬لشقيقي‭ ‬الذي‭ ‬كلفني‭ ‬بإرسال‭ ‬ذلك‭ ‬المبلغ‭ ‬المهول‭: ‬عندي‭ ‬قطعة‭ ‬أرض‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬كذا‭ ‬فاعرضها‭ ‬للبيع‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬السرعة‭ ‬لتوفير‭ ‬نفقات‭ ‬علاج‭ ‬الوالدة‭. ‬فصاح‭ ‬في‭ ‬وجهي‭: ‬أنت‭ ‬مجنون؟‭ ‬أربعة‭ ‬ملايين‭ ‬هذه‭ ‬تساوي‭ ‬نحو‭ ‬700‭ ‬دولار‭.‬

كنت‭ ‬وقتها‭ ‬قد‭ ‬‮«‬قاطعت‮»‬‭ ‬السودان‭ ‬نحو‭ ‬12‭ ‬سنة‭ ‬متصلة،‭ ‬وما‭ ‬أن‭ ‬أدركت‭ ‬أن‭ ‬الملايين‭ ‬بالجنيه‭ ‬السوداني‭ ‬لا‭ ‬تبرر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالسكتة‭ ‬القلبية‭ ‬حتى‭ ‬ذهبت‭ ‬إلى‭ ‬الصرافة‭ ‬وحولت‭ ‬لأهلي‭ ‬خمسة،‭ ‬وليس‭ ‬أربعة‭ ‬ملايين،‭ ‬كما‭ ‬طلبوا،‭ ‬ولأنني‭ ‬لا‭ ‬أفهم‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والأمور‭ ‬المالية‭ ‬فقد‭ ‬سعدت‭ ‬بتدهور‭ ‬قيمة‭ ‬الجنيه‭ ‬السوداني‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬جعلني‭ ‬مليونيراً‭ ‬ولو‭ ‬على‭ ‬الورق،‭ ‬طالما‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الأصفار‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬يحدد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الرقم‭ ‬مليونا‭ ‬أو‭ ‬لا‭.‬

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