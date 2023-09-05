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قناة فرانس 24 دعتني إلى المشاركة ثم تراجعت!

9/5/2023 7:10:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) { ‭ ‬حين‭ ‬اتصلت‭ ‬بي‭ (‬أ‭. ‬رشا‭) ‬من‭ ‬فريق‭ ‬إعداد‭ ‬برنامج‭ (‬في‭ ‬فلك‭ ‬الممنوع‭) ‬في‭ ‬قناة‭ ‬فرانس‭ ‬24‭ ‬في‭ ‬بحر‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البرنامج،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬عرضه‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬31‭ ‬أغسطس‭ ‬2023،‭ ‬وكانت‭ ‬الحلقة‭ ‬كما‭ ‬قالت‭ ‬لي‭ ‬عن‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬باربي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬كتبت‭ ‬فيه‭ ‬موضوعاً‭ ‬بعنوان‭: (‬فيلم‭ ‬‮«‬باربي‮»‬‭ ‬لتأكيد‭ ‬النسوية‭ ‬المتطرفة‭ ‬والشذوذ‭ ‬والتحول‭ ‬الجنسي‭) ‬الذي‭ ‬كما‭ ‬أكدت‭ ‬لي‭ ‬أنها‭ ‬قرأته،‭ ‬وفيه‭ ‬رأي‭ ‬مهم،‭ ‬تحب‭ ‬أن‭ ‬أشارك‭ ‬حول‭ ‬محتواه‭ ‬في‭ ‬البرنامج،‭ ‬تردّدت‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬وقلت‭ ‬لها‭ (‬لي‭ ‬موقف‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬في‭ ‬فلك‭ ‬الممنوع‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يشبه‭ ‬في‭ ‬توجهه‭ ‬برنامجا‭ ‬آخر‭ ‬على‭ (‬قناة‭ ‬دويتشه‭ ‬فيله‭ ‬ DW ‭) ‬الألمانية‭ (‬جعفر‭ ‬توك‭)‬،‭ ‬وكلاهما‭ ‬يصبّان‭ ‬في‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬منظومة‭ ‬حشر‭ ‬التوجهات‭ ‬الفكرية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬الغربية‭ ‬في‭ ‬ذهن‭ ‬المشاهد،‭ ‬مثل‭ ‬الشذوذ‭ ‬والتحول‭ ‬الجنسي‭ ‬والنسوية‭ ‬المتطرفة‭ ‬والإلحاد‭! ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬باسم‭ ‬الحريات‭ ‬والحقوق‭ ‬وغيرهما‭ ‬من‭ ‬شعارات‭! ‬ولذلك‭ ‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬رأيي‭ ‬المخالف‭ ‬لتوجّه‭ ‬البرنامج‭ ‬ستتاح‭ ‬لي‭ ‬فيه‭ ‬الفرصة‭ ‬لاستعراضه‭ ‬كما‭ ‬يجب‭)! ‬كنت‭ ‬صريحة‭ ‬معها‭ ‬ولكنها‭ ‬أكدت‭ ‬أهمية‭ ‬مشاركتي‭! ‬وألحّت‭ ‬عليّ‭ ‬في‭ ‬ذلك،‭ ‬وطرحت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأسئلة،‭ ‬وكأنها‭ ‬تختبر‭ ‬ماهية‭ ‬ردودي‭! ‬وأختصر‭ ‬هنا‭ ‬إجابتي‭ ‬عن‭ ‬أسئلتها‭ ‬بأن‭ ‬رأيي‭ ‬الواضح‭ ‬طرحته‭ ‬بالتفصيل‭ ‬في‭ ‬المقال‭ ‬الذي‭ ‬قرأته‭! ‬و‭(‬حول‭ ‬الحريات‭ ‬والحقوق‭) ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬تدخل‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬سلوكيات‭ ‬فئات‭ ‬مجتمعية‭ ‬لبعض‭ ‬الأشخاص،‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يدارون‭ ‬تلك‭ ‬السلوكيات،‭ ‬ولكن‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬فرض‭ ‬هذه‭ ‬السلوكيات‭ ‬على‭ ‬المجتمعات‭ ‬والشعوب‭ ‬الأخرى،‭ ‬عبر‭ ‬ضغوط‭ ‬واتفاقيات،‭ ‬هذا‭ ‬الفرض‭ ‬والإجبار‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬نرفضه‭! ‬فكل‭ ‬الشعوب‭ ‬لديها‭ ‬ثقافاتها‭ ‬وقيمها‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تحتمل‭ ‬الجبرية‭!‬

قالت‭:‬

‭-
‬يعني‭ ‬أنتِ‭ ‬تؤيدين‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬السرّ؟‭!‬

أجبت‭:‬

‭- ‬أنا‭ ‬لا‭ ‬أؤيد‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬السر‭ ‬ولا‭ ‬في‭ ‬العلن‭! ‬ولكن‭ ‬أكثر‭ ‬ما‭ ‬أرفضه‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إجبار‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬ذات‭ ‬السلوكيات‭ ‬الشاذة،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬احترام‭ ‬دينها‭ ‬وقيمها‭ ‬وثقافاتها‭ ‬وعاداتها‭ ‬وتقاليدها‭!‬

{ ‭ ‬الخلاصة،‭ ‬بعد‭ ‬أخذ‭ ‬وردّ‭ ‬قالت‭: (‬أتمنى‭ ‬موافقتك‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬ولكِ‭ ‬حرية‭ ‬طرح‭ ‬الرأي‭)‬،‭ ‬وطلبت‭ ‬منها‭ ‬ساعة،‭ ‬لتأكيد‭ ‬المشاركة‭ ‬من‭ ‬عدمها،‭ ‬وفي‭ ‬النهاية‭ ‬قلت‭ ‬لها‭: ‬‮«‬موافقة‮»‬‭. ‬واتفقنا‭ ‬على‭ ‬التصوير‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الاستوديوهات‭ ‬التابعة‭ ‬للقناة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬فإذا‭ ‬بها‭ ‬تتصل‭ ‬قبل‭ ‬توجهي‭ ‬إلى‭ ‬الاستوديو‭ ‬بعدة‭ ‬ساعات‭ ‬لتقول‭: (‬نأسف‭ ‬لأنه‭ ‬تم‭ ‬تأجيل‭ ‬الحلقة‭ ‬لسبب‭ ‬تقني‭)! ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬السبب‭ ‬التقني‭ ‬هو‭ ‬توجه‭ ‬إدارة‭ ‬القناة‭ ‬في‭ ‬نوعية‭ ‬المشاركات‭! ‬فالذي‭ ‬حدث‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬الحلقة‭ ‬ذاتها‭ ‬عن‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬باربي‮»‬‭ ‬وتم‭ ‬دعوة‭ ‬‮«‬صحفية‭ ‬لبنانية‮»‬‭ ‬من‭ ‬‮«‬الناشطات‭ ‬النسويات‮»‬‭ ‬وثلاثة‭ ‬ضيوف‭ ‬آخرين‭ ‬كانت‭ ‬حصيلة‭ ‬آرائهم،‭ ‬بحسب‭ ‬وجهة‭ ‬نظري،‭ (‬تدور‭ ‬في‭ ‬الهوامش‭ ‬وليس‭ ‬في‭ ‬العمق‭)‬،‭ ‬وحيث‭ ‬المشاركون‭ ‬يصبون‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬بآرائهم‭ ‬في‭ ‬تأكيد‭ ‬اعتيادية‭ ‬الفيلم‭ ‬من‭ ‬منظور‭ ‬نسوي‭! ‬وحتى‭ ‬‮«‬النقد‭ ‬الهامشي‮»‬‭ ‬كان‭ ‬أيضاً‭ ‬يدور‭ ‬في‭ ‬الإطار‭ ‬النسوي‭! ‬وهو‭ ‬التوجّه‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬البرنامج‭ ‬منذ‭ ‬بدئه‭ ‬قبل‭ ‬سنوات‭ ‬يصبّ‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬التوجه‭!‬

{ ‭ ‬أما‭ ‬لماذا‭ ‬تمّ‭ ‬التراجع‭ ‬عن‭ ‬مشاركتي‭ ‬رغم‭ ‬الإلحاح‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬البداية،‭ ‬فذلك‭ ‬يبدو‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬الموقف‭ ‬المبدئي‮»‬‭ ‬من‭ ‬النسوية‭ ‬المتطرفة‭ ‬والشذوذ‭ ‬وغيره‭! ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬القناة‭ (‬فرانس‭ ‬24‭) (‬سقطت‭ ‬في‭ ‬اختبار‭ ‬حرية‭ ‬الرأي‭ ‬أو‭ ‬حق‭ ‬الرأي‭ ‬الذي‭ ‬ترفعه‭ ‬شعاراً‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭) ‬دفاعاً‭ ‬عن‭ ‬الشواذ‭ ‬والمتحولين‭ ‬والملحدين‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬قضايا‭ ‬مجتمعة‭ ‬شائكة‭! ‬ولكن‭ ‬ذات‭ ‬القناة‭ ‬لا‭ ‬تحتمل‭ ‬موقفاً‭ ‬إن‭ ‬شعرت‭ ‬به‭ ‬عميقاً‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭! ‬وهنا‭ ‬تتضح‭ (‬الانتقائية‭) ‬في‭ ‬حرية‭ ‬التعبير،‭ ‬بحسب‭ ‬التوجهات‭ ‬التي‭ ‬يعمل‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬وما‭ ‬هو‭ ‬على‭ ‬شاكلته‭ ‬في‭ ‬توجيه‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬نحوها‭!‬

{ ‭ ‬القضية‭ ‬ليست‭ ‬في‭ ‬‮«‬فيلم‭ ‬باربي‮»‬‭ ‬وحده،‭ ‬وإنما‭ ‬في‭ ‬أهمية‭ ‬وضع‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم‭ ‬في‭ ‬خانة‭ ‬الأجندة‭ ‬والتوجهات‭ ‬الغربية‭ (‬المتكاملة‭) ‬في‭ ‬فرض‭ ‬القيم‭ ‬الفوضوية‭ ‬واللاأخلاقية‭ ‬من‭ ‬‮«‬نسوية‭ ‬متطرفة‮»‬‭ ‬وشذوذ‭ ‬وتحوّل‭ ‬جنسي‭ ‬وتحرش‭ ‬بالأطفال‭ ‬وزواج‭ ‬بالحيوانات‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬القيم‭ ‬المختلّة‭ ‬والمريضة،‭ ‬وفرضها‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬بأساليب‭ ‬مباشرة‭ ‬وغير‭ ‬مباشرة‭! ‬وبآليات‭ ‬مختلفة‭ ‬منها‭ ‬إعلامية‭ ‬ودعائية‭ ‬وبحثية،‭ ‬واتفاقات‭ ‬تجرّ‭ ‬الدول‭ ‬بالضغط‭ ‬عليها‭ ‬للالتزام‭ ‬بها‭ ‬باسم‭ ‬الحقوق‭ ‬والحرّيات،‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ (‬شماعة‭ ‬مستهلكة‭) ‬للترويج‭ ‬الممنهج‭ ‬والمنظم‭ ‬وقيادة‭ ‬العالم‭ ‬نحو‭ ‬‮«‬الغرائزية‭ ‬المنفلتة‮»‬‭ ‬وتغيير‭ ‬الفطرة‭ ‬الإنسانية‭ ‬السويّة‭! ‬ولكأن‭ ‬العالم‭ ‬انتهى‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مشاكله‭ ‬فلم‭ ‬يبق‭ ‬إلا‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ (‬ساحة‭ ‬حرب‭ ‬الشواذ‭ ‬والأفكار‭ ‬المتطرفة‭) ‬ليتم‭ ‬فرضها‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬‮«‬حربا‮»‬‭ ‬انتصاراً‭ ‬لهذه‭ ‬الفئات،‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬إلى‭ (‬علاج‭ ‬طبي‭ ‬أو‭ ‬نفسي؛‭ ‬أي‭ ‬بيولوجي‭ ‬وسيكولوجي‭)‬،‭ ‬لتخفيف‭ (‬صيغة‭ ‬العداء‭ ‬الفكري‭) ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬طبيعي‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وفي‭ ‬الإنسان‭ ‬وفي‭ ‬المنظومة‭ ‬الأخلاقية‭ ‬والقيمية‭ ‬والمعرفية،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬التعارف‭ ‬عليها‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬البشرية‭! ‬وحيث‭ ‬تلك‭ ‬الفئات‭ ‬كانت‭ ‬مجرد‭ (‬مجموعات‭ ‬صغيرة‭ ‬في‭ ‬المجتمعات‭) ‬تداري‭ ‬على‭ ‬نفسها،‭ ‬لأنها‭ ‬تدرك‭ ‬أنها‭ ‬خارج‭ ‬الطبيعة‭ ‬السوية‭! ‬فإذا‭ ‬بها‭ ‬اليوم‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬يخالفها‭ ‬هو‭ ‬غير‭ ‬الطبيعي‭ ‬والمتخلف‭ ‬والمتزمت‭.. ‬إلخ‭!‬

{ ‭ ‬أما‭ ‬حول‭ ‬الفيلم‭ ‬فموقفي‭ ‬واضح‭ ‬حول‭ ‬خلفيته‭ ‬وتفاصيله‭ ‬في‭ ‬المقال‭ ‬المذكور‭ ‬أعلاه،‭ ‬ولا‭ ‬مجال‭ ‬هنا‭ ‬لتكراره‭! ‬ولكن‭ ‬اللافت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قناة‭ ‬فرنسية‭ ‬ناطقة‭ ‬بالعربية‮»‬،‭ ‬تدّعي‭ ‬الانتصار‭ ‬لحرية‭ ‬الرأي،‭ ‬تخشى‭ ‬المشاركة‭ ‬بالرأي‭ ‬فتتراجع‭ ‬عن‭ ‬الاستضافة‭ ‬بحجة‭ (‬خلل‭ ‬تقني‭) ‬دفع‭ ‬إلى‭ ‬التأجيل‭! ‬فيما‭ ‬كانت‭ ‬الاتصالات‭ ‬جارية‭ ‬مع‭ (‬نماذج‭) ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬مرضيّ‭ ‬عن‭ ‬ما‭ ‬ستطرحه،‭ ‬حتى‭ ‬إن‭ ‬خالفت‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الهوامش،‭ ‬مع‭ ‬احترامي‭ ‬للجميع‭!‬

هنا‭ ‬ينكشف‭ ‬وجه‭ ‬آخر‭ ‬لدعوات‭ ‬الغرب‭ ‬حول‭ ‬الحريات‭ ‬بأنها‭ ‬مثلما‭ ‬قلت‭ (‬انتقائية‭) ‬وتمثل‭ ‬‮«‬النموذج‭ ‬الاستهلاكي‮»‬‭ ‬إعلامياً،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬‮«‬النظام‭ ‬الرأسمالي‮»‬‭ ‬واختزاله‭ ‬للإنسان‭ ‬في‭ ‬الجسد‭ ‬والغرائزية‭ ‬المطلقة،‭ ‬ونظريات‭ ‬الصراع‭ ‬التي‭ ‬شملت‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬صراع‭ ‬المرأة‭ ‬والرجل‭ ‬وليس‭ ‬تكاملهما‭! ‬هل‭ ‬هي‭ ‬الصورة‭ ‬الوهمية‭ ‬للحريات‭ ‬والحقوق‭ ‬التي‭ ‬انتقلت‭ ‬بدورها‭ ‬من‭ ‬‮«‬فيلم‭ ‬باربي‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬في‭ ‬فلك‭ ‬الممنوع‮»‬‭ ‬ليصبح‭ ‬الرأي‭ ‬العميق‭ ‬هو‭ ‬الممنوع‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭!‬

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