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على عكازين.. ظهور مفاجئ لآمبر هيرد في مدريد

9/5/2023 7:10:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شوهدت‭ ‬الممثلة‭ ‬الأمريكية‭ ‬آمبر‭ ‬هيرد،‭ ‬التي‭ ‬اكتسبت‭ ‬شعبية‭ ‬كبيرة‭ ‬بعد‭ ‬محاكمتها‭ ‬في‭ ‬قضيتها‭ ‬الشهيرة‭ ‬مع‭ ‬زوجها‭ ‬السابق‭ ‬جوني‭ ‬ديب،‭ ‬مؤخرا‭ ‬وهي‭ ‬تمشي‭ ‬على‭ ‬عكازين‭ ‬في‭ ‬مدريد‭ ‬بإسبانيا‭. ‬وقالت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إسبانية‭ ‬إن‭ ‬هيرد‭ ‬أصيبت‭ ‬في‭ ‬فخذها‭ ‬أثناء‭ ‬التدريب‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬ماراثون‭ ‬الركض‭ ‬السنوي‭ ‬بمدينة‭ ‬نيويورك،‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬نوفمبر‭. ‬وابتسمت‭ ‬الممثلة‭ ‬للمصورين‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬شقيقتها‭ ‬ويتني‭ ‬هنريكيز‭ ‬تدفع‭ ‬عربة‭ ‬ابنتها‭ ‬النائمة‭ ‬أونا‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬عامين‭ .‬وفي‭ ‬مايو‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬انتقلت‭ ‬هيرد‭ ‬إلى‭ ‬إسبانيا،‭ ‬وقالت‭ ‬إنها‭ ‬تحب‭ ‬البلاد‭ ‬و«تأمل‮»‬‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬مدريد‭. ‬وانطلقت‭ ‬المعركة‭ ‬القانونية‭ ‬بين‭ ‬الزوجين‭ ‬السابقين‭ ‬من‭ ‬مقالة‭ ‬نشرتها‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬واشنطن‭ ‬بوست‮»‬‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬وصفت‭ ‬فيها‭ ‬هيرد‭ ‬نفسها‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬شخصية‭ ‬عامة‭ ‬تمثل‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تسمية‭ ‬زوجها‭ ‬السابق‭. ‬وأكد‭ ‬ديب‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المقال‭ ‬‮«‬دمر‭ ‬سمعته‭ ‬وحياته‭ ‬المهنية‮»‬،‭ ‬ورفع‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬ضد‭ ‬زوجته‭ ‬السابقة‭ ‬بتهمة‭ ‬التشهير‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تعويضات‭ ‬قدرها‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬وردت‭ ‬هيرد‭ ‬بدعوى‭ ‬مضادة‭ ‬طالبت‭ ‬فيها‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬تعويض‭ ‬بقيمة‭ ‬مضاعفة‭. ‬وبعد‭
‬6‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬المحاكمة،‭ ‬خلص‭ ‬المحلفون‭ ‬في‭ ‬محكمة‭ ‬فيرفاكس‭ ‬بضواحي‭ ‬واشنطن‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الزوجين‭ ‬السابقين‭ ‬قد‭ ‬شوها‭ ‬سمعة‭ ‬بعضهما‭ ‬البعض،‭ ‬لكنهم‭ ‬قدّروا‭ ‬أن‭ ‬الضرر‭ ‬الذي‭ ‬لحق‭ ‬بديب‭ ‬كان‭ ‬أكبر‭. ‬وتابع‭ ‬المحاكمة‭ ‬التي‭ ‬حظيت‭ ‬بتغطية‭ ‬إعلامية‭ ‬كبيرة‭ ‬وبُثت‭ ‬على‭ ‬الهواء‭ ‬مباشرة،‭ ‬ملايين‭ ‬المشاهدين‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬وأثارت‭ ‬موجة‭ ‬من‭ ‬الرسائل‭ ‬المعادية‭ ‬للممثلة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

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