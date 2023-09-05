على عكازين.. ظهور مفاجئ لآمبر هيرد في مدريد

على عكازين.. ظهور مفاجئ لآمبر هيرد في مدريد
التاريخ
9/5/2023 7:10:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شوهدت الممثلة الأمريكية آمبر هيرد، التي اكتسبت شعبية كبيرة بعد محاكمتها في قضيتها الشهيرة مع زوجها السابق جوني ديب، مؤخرا وهي تمشي على عكازين في مدريد بإسبانيا. وقالت وسائل إعلام إسبانية إن هيرد أصيبت في فخذها أثناء التدريب للمشاركة في ماراثون الركض السنوي بمدينة نيويورك، والذي من المقرر عقده في أوائل نوفمبر. وابتسمت الممثلة للمصورين بينما كانت شقيقتها ويتني هنريكيز تدفع عربة ابنتها النائمة أونا البالغة من العمر عامين .وفي مايو من هذا العام، انتقلت هيرد إلى إسبانيا، وقالت إنها تحب البلاد و«تأمل» البقاء في مدريد. وانطلقت المعركة القانونية بين الزوجين السابقين من مقالة نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» عام 2018، وصفت فيها هيرد نفسها بأنها «شخصية عامة تمثل العنف الأسري»، من دون تسمية زوجها السابق. وأكد ديب أن هذا المقال «دمر سمعته وحياته المهنية»، ورفع دعوى قضائية ضد زوجته السابقة بتهمة التشهير للحصول على تعويضات قدرها 50 مليون دولار. وردت هيرد بدعوى مضادة طالبت فيها بالحصول على تعويض بقيمة مضاعفة. وبعد
6 أسابيع من المحاكمة، خلص المحلفون في محكمة فيرفاكس بضواحي واشنطن إلى أن الزوجين السابقين قد شوها سمعة بعضهما البعض، لكنهم قدّروا أن الضرر الذي لحق بديب كان أكبر. وتابع المحاكمة التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة وبُثت على الهواء مباشرة، ملايين المشاهدين حول العالم، وأثارت موجة من الرسائل المعادية للممثلة على مواقع التواصل الاجتماعي.
MENAFN05092023000055011008ID1107012385
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.