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بعد الحرائق أمطار غزيرة في اليونان تودي بحياة رجل

9/5/2023 7:10:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سقط‭ ‬قتيل‭ ‬على‭ ‬الأقلّ‭ ‬جراء‭ ‬أمطار‭ ‬غزيرة‭ ‬تتساقط‭ ‬منذ‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬اليونان‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬حرائق‭ ‬هائلة‭ ‬دمر‭ ‬أحدها‭ ‬في‭ ‬الأسبوعين‭ ‬الأخيرين‭ ‬متنزه‭ ‬داديا‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬إيفروس‭ ‬في‭ ‬الشمال،‭ ‬وفق‭ ‬السلطات‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬يانيس‭ ‬أرتوبيوس‭ ‬لقناة‭ ‬إي‭ ‬آر‭ ‬تي‭ ‬الرسمية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬عواصف‭ ‬رعدية‭ ‬وأمطارًا‭ ‬غزيرة‭ ‬تتساقط‭ ‬الثلاثاء‭ ‬خصوصًا‭ ‬على‭ ‬فولوس،‭ ‬مركز‭ ‬منطقة‭ ‬ماغنيسيّا‮»‬‭ ‬في‭ ‬الوسط،‭ ‬حيث‭ ‬لقي‭ ‬رجل‭ ‬حتفه‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬بحسب‭ ‬المعلومات‭ ‬الأولية‭ ‬جرفت‭ ‬السيول‭ ‬الضحية‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬فُقد‭ ‬راعٍ‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬آيوس‭ ‬يورغوس‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬نفسها‭. ‬ومنطقة‭ ‬ماغنيسيّا‭ ‬وجزر‭ ‬سبوراديس‭ ‬المجاورة‭ ‬لها‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬إنذار‭ ‬أحمر،‭ ‬بحسب‭ ‬جهاز‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭. ‬وبلغت‭ ‬المتساقطات‭ ‬في‭ ‬فولوس‭ ‬200‭ ‬ملم‭ ‬و516‭ ‬ملم‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬زاغورا‭ ‬المجاورة،‭ ‬بحسب‭ ‬مصلحة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬أوصت‭ ‬سكان‭ ‬المنطقة‭ ‬بالحدّ‭ ‬من‭ ‬تحرّكاتهم‭. ‬وأشار‭ ‬أرتوبيوس‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬المياه‭ ‬غمرت‭ ‬الطابق‭ ‬السفلي‭ ‬لمستشفى‭ ‬فولوس‭ ‬إلى‭ ‬حيث‭ ‬استدعي‭ ‬عناصر‭ ‬الإطفاء‭ ‬لضخ‭ ‬المياه‭ ‬منه‭. ‬ومنذ‭ ‬الاثنين،‭ ‬حذّرت‭ ‬مصلحة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجويّة‭ ‬من‭ ‬أمطار‭ ‬خطيرة‭ ‬ستشهدها‭ ‬البلاد‭ ‬حتى‭ ‬الخميس‭. ‬وقالت‭ ‬الحكومة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬السلطات‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تأهّب‮»‬‭. ‬وفيما‭ ‬يخصّ‭ ‬حريق‭ ‬غابة‭ ‬داديا‭ ‬في‭ ‬إيفروس‭ ‬المشتعل‭ ‬منذ‭ ‬19‭ ‬أغسطس،‭ ‬قال‭ ‬أرتوبيوس‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الحريق‭ ‬تحت‭ ‬السيطرة‮»‬‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عناصر‭ ‬الإطفاء‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬لمراقبة‭ ‬الوضع‮»‬‭. ‬

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