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عمال منجم ((سان خوسيه)) في تشيلي يكسبون قضيتهم‎ بعد 13 عامًا

9/5/2023 7:10:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ذكر‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬إنفوباي‮»‬‭ ‬الإخباري‭ ‬أنه‭ ‬يتوجب‭ ‬على‭ ‬دولة‭ ‬تشيلي‭ ‬دفع‭ ‬تعويضات‭ ‬قدرها‭ ‬1‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لـ‭ ‬31‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬33‭ ‬من‭ ‬عمال‭ ‬المناجم‭ ‬الذين‭ ‬اضطروا‭ ‬إلى‭ ‬قضاء‭ ‬68‭ ‬يوما‭ ‬محاصرين‭ ‬في‭ ‬منجم‭ ‬سان‭ ‬خوسيه،‭ ‬على‭ ‬عمق‭ ‬720‭ ‬مترًا،‭ ‬خلال‭ ‬أحداث‭ ‬المنجم‭ ‬الشهير‭ ‬في‭ ‬2010‭. ‬الحادث‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬2010،‭ ‬عندما‭ ‬انفصلت‭ ‬صخرة‭ ‬بحجم‭ ‬مبنى،‭ ‬متسببة‭ ‬بإغلاق‭ ‬المنجم،‭ ‬ما‭ ‬أجبر‭ ‬العمال‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يبقوا‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭ ‬حتى‭ ‬الـ13‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬يصارعون‭ ‬الحياة،‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬إنقاذهم‭ ‬واحدًا‭ ‬تلو‭ ‬الآخر‭ ‬عبر‭ ‬كبسولة‭ ‬فينيكس‭ ‬الشهيرة‭. ‬وبعد‭ ‬مرور‭ ‬13‭ ‬عامًا‭ ‬على‭ ‬الحادث‭ ‬وعمليات‭ ‬الإنقاذ‭ ‬التي‭ ‬انتشرت‭ ‬صورها‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬استطاع‭ ‬عمال‭ ‬المنجم‭ ‬المتضررون،‭ ‬أخيرًا،‭ ‬كسب‭ ‬القضية‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬مبلغ‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬46‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬لكل‭ ‬منهم؛‭ ‬ما‭ ‬يأملون‭ ‬أن‭ ‬يساعدهم‭ ‬بطريقة‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬إغلاق‭ ‬الصفحة‭ ‬التي‭ ‬غيرت‭ ‬حياتهم‭ ‬إلى‭ ‬الأبد‭. ‬وأضاف‭ ‬الموقع‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬التعويض‭ ‬أخذ‭ ‬الصفة‭ ‬القطعية‭ ‬بعد‭ ‬رفض
المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬الاستئناف‭ ‬الذي‭ ‬قدَّمه‭ ‬مجلس‭ ‬دفاع‭ ‬الدولة‮»‬‭. ‬وبحسب‭ ‬المحامي‭ ‬خورخي‭ ‬ريوس،‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬عمال‭ ‬المناجم‭ ‬الذين‭ ‬رفعوا‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬ضد‭ ‬الدولة‭ ‬التشيلية،‭ ‬فإن‭ ‬دفع‭ ‬هذه‭ ‬المبالغ‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬شهرين‭ ‬إلى‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬كحد‭ ‬أقصى‭.‬

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