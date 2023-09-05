بمناسبة‭ ‬اختتام‭ ‬برنامج‭ ‬التدريب‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬التقى‭ ‬ألوك‭ ‬غوبتا‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لدى‭ ‬شركة‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد،‭ ‬وسونو‭ ‬دوجال‭ ‬مدير‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬وإدارة‭ ‬الجودة‭ ‬الشاملة‭ ‬لدى‭ ‬شركة‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬وأولاده،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مسؤولين‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬وأولاده،‭ ‬مع‭ ‬المتدربين‭ ‬لمناقشة‭ ‬رحلتهم‭ ‬التعلمية‭ ‬وطموحاتهم‭ ‬المهنية‭ ‬والتطور‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تدريبهم‭ ‬أثناء‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬أقسام‭ ‬الشركة‭ ‬المختلفة‭.‬

وأعرب‭ ‬المتدربون‭ ‬عن‭ ‬امتنانهم‭ ‬لإدارة‭ ‬شركة‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬وأولاده‭ ‬لتوفير‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفرص‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭.‬