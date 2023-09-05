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شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده تخـتـتـم برنامج التدريب السنوي

9/5/2023 7:10:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اختتمت‭ ‬شركة‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬وأولاده‭ ‬برنامجها‭ ‬التدريبي‭ ‬السنوي،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬المتدربون‭ ‬من‭ ‬جامعات‭ ‬مختلفة،‭ ‬وتم‭ ‬توفير‭ ‬التدريب‭ ‬أثناء‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أقسام‭ ‬الشركة‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬مؤهلاتهم‭ ‬التعليمية‭.‬

بمناسبة‭ ‬اختتام‭ ‬برنامج‭ ‬التدريب‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬التقى‭ ‬ألوك‭ ‬غوبتا‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لدى‭ ‬شركة‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد،‭ ‬وسونو‭ ‬دوجال‭ ‬مدير‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬وإدارة‭ ‬الجودة‭ ‬الشاملة‭ ‬لدى‭ ‬شركة‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬وأولاده،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مسؤولين‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬وأولاده،‭ ‬مع‭ ‬المتدربين‭ ‬لمناقشة‭ ‬رحلتهم‭ ‬التعلمية‭ ‬وطموحاتهم‭ ‬المهنية‭ ‬والتطور‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تدريبهم‭ ‬أثناء‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬أقسام‭ ‬الشركة‭ ‬المختلفة‭.‬

وأعرب‭ ‬المتدربون‭ ‬عن‭ ‬امتنانهم‭ ‬لإدارة‭ ‬شركة‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬وأولاده‭ ‬لتوفير‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفرص‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭.‬

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