شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده تخـتـتـم برنامج التدريب السنوي
التاريخ
9/5/2023 7:10:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اختتمت شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده برنامجها التدريبي السنوي، حيث كان المتدربون من جامعات مختلفة، وتم توفير التدريب أثناء العمل في مختلف أقسام الشركة بناءً على مؤهلاتهم التعليمية.
بمناسبة اختتام برنامج التدريب لهذا العام، التقى ألوك غوبتا الرئيس التنفيذي لدى شركة يوسف خليل المؤيد، وسونو دوجال مدير الموارد البشرية وإدارة الجودة الشاملة لدى شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده، إلى جانب مسؤولين من شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده، مع المتدربين لمناقشة رحلتهم التعلمية وطموحاتهم المهنية والتطور من خلال تدريبهم أثناء العمل في أقسام الشركة المختلفة.
وأعرب المتدربون عن امتنانهم لإدارة شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده لتوفير مثل هذه الفرص والتعرف على بيئة العمل.
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