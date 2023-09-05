بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬اليوم‭ ‬المفتوح‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬نظمت‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬المفتوحة‭ ‬فرع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬فعالية‭ ‬التنوع‭ ‬الثقافي‭ ‬بمقرها‭ ‬الكائن‭ ‬بمنطقة‭ ‬عالي،‭ ‬وتضمنت‭ ‬الفعالية‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬والفعاليات‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الضيوف‭ ‬والمتحدثين‭ ‬الذين‭ ‬نقلوا‭ ‬ثقافتهم‭ ‬وتجاربهم‭ ‬المختلفة‭ ‬إلى‭ ‬الضيوف،‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الدكتور‭ ‬غرم‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬الغامدي‭ ‬والدكتور‭ ‬هشام‭ ‬الطحاوي‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬للشؤون‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية‭ ‬وأعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬وأعضاء‭ ‬الهيئة‭ ‬الإدارية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المدعوين‭ ‬والضيوف‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬عبر‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الدكتور‭ ‬غرم‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬الغامدي‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬وعن‭ ‬مدى‭ ‬سعادته‭ ‬بانطلاق‭ ‬باكورة‭ ‬الفعاليات‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬السفارة‭ ‬والجامعة‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬نقل‭ ‬ثقافة‭ ‬الدول‭ ‬سواء‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬أو‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬تتضمن‭ ‬توضيحات‭ ‬مصورة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ممثلي‭ ‬الدول‭ ‬الذين‭ ‬يتحدثون‭ ‬بلغات‭ ‬مختلفة‭ ‬ويناقشون‭ ‬مواضيع‭ ‬متجددة‭. ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬أوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬هشام‭ ‬الطحاوي‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬للشؤون‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية‭ ‬أن‭ ‬فعالية‭ ‬التنوع‭ ‬الثقافي‭ (‬الركن‭ ‬الأمريكي‭) ‬هي‭ ‬أولى‭ ‬الفعاليات‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وهي‭ ‬موجهة‭ ‬لكافة‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬طرح‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬ومناقشتها‭ ‬مثل‭ ‬مهارات‭ ‬التوظيف،‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬ودعمها‭ ‬وريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التنوع‭ ‬الثقافي‭ ‬والتبادل‭ ‬المعرفي‭. ‬وأكد‭ ‬دور‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬في‭ ‬مساعدة‭ ‬الطلاب‭ ‬وأعضاء‭ ‬الهيئة‭ ‬التدريسية‭ ‬والإدارية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي،‭ ‬حيث‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬المختلفة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المزيج‭ ‬الثقافي‭ ‬الذي‭ ‬يعزز‭ ‬المستوى‭ ‬التعليمي‭ ‬والثقافي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الفعالية‭ ‬ضمت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬اللوحات‭ ‬والأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬تناقش‭ ‬أنواع‭ ‬الفنون‭ ‬المختلفة‭ ‬والتنوع‭ ‬الثقافي‭ ‬لمختلف‭ ‬الدول،‭ ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬سعي‭ ‬الجامعة‭ ‬للتعاون‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السفارات‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بهدف‭ ‬إحياء‭ ‬التنوع‭ ‬الثقافي‭ ‬والتبادل‭ ‬المعرفي‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬واحد‭.‬