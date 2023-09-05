بالتزامن مع اليوم المفتوحالجامعة العربية المفتوحة تنظم فعالية لمحة الثقافات
التاريخ
9/5/2023 7:10:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تصوير: محمد سرحان
بالتزامن مع اليوم المفتوح وبالتعاون مع السفارة الأمريكية نظمت الجامعة العربية المفتوحة فرع مملكة البحرين فعالية التنوع الثقافي بمقرها الكائن بمنطقة عالي، وتضمنت الفعالية مجموعة من الأنشطة والفعاليات شارك فيها عدد من الضيوف والمتحدثين الذين نقلوا ثقافتهم وتجاربهم المختلفة إلى الضيوف، وكان ذلك بحضور رئيس الجامعة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي والدكتور هشام الطحاوي مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة الإدارية وعدد من المدعوين والضيوف.
وبهذه المناسبة عبر رئيس الجامعة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي عن اعتزازه بالتعاون مع السفارة الأمريكية وعن مدى سعادته بانطلاق باكورة الفعاليات المشتركة بين السفارة والجامعة والتي تهدف إلى نقل ثقافة الدول سواء الدول العربية أو الدول الأوروبية. وأشار إلى أن مثل هذه الفعاليات تتضمن توضيحات مصورة من قبل ممثلي الدول الذين يتحدثون بلغات مختلفة ويناقشون مواضيع متجددة. من جانبه أوضح الدكتور هشام الطحاوي مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية أن فعالية التنوع الثقافي (الركن الأمريكي) هي أولى الفعاليات بالتعاون مع السفارة الأمريكية، وهي موجهة لكافة أفراد المجتمع وتهدف إلى طرح العديد من المحاور ومناقشتها مثل مهارات التوظيف، تمكين المرأة ودعمها وريادة الأعمال إلى جانب التنوع الثقافي والتبادل المعرفي. وأكد دور هذه المبادرات في مساعدة الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية إلى جانب المجتمع المحلي، حيث تسهم في دعم أفراد المجتمع في العديد من المجالات المختلفة من خلال المزيج الثقافي الذي يعزز المستوى التعليمي والثقافي في الوقت ذاته.
وأوضح أن الفعالية ضمت عددا من اللوحات والأعمال الفنية التي تناقش أنواع الفنون المختلفة والتنوع الثقافي لمختلف الدول، كما أشار إلى سعي الجامعة للتعاون مع عدد من السفارات بمملكة البحرين بهدف إحياء التنوع الثقافي والتبادل المعرفي تحت سقف واحد.
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