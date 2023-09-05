وأكد‭ ‬الوجيه‭ ‬خالد‭ ‬كانو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬جائزة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬أن‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬حرصوا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬على‭ ‬تكثيف‭ ‬الإعلان‭ ‬و‭ ‬الترويج‭ ‬للمسابقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الحديثة‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ساهم‭ ‬مساهمة‭ ‬ملحوظة‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬أعداد‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬الفئة‭ ‬المستهدفة،‭ ‬وهي‭ ‬فئة‭ ‬الشباب،‭ ‬كما‭ ‬ساهم‭ ‬التواصل‭ ‬المباشر‭ ‬مع‭ ‬المراكز‭ ‬الفنية‭ ‬والشبابية‭ ‬المتعددة‭ ‬والجمعيات‭ ‬المعنية‭ ‬بالفنون‭ ‬التشكيلية‭ ‬وحثهم‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬أعضائهم‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬النسبة،‭ ‬وأعرب‭ ‬كانو‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالمستوى‭ ‬الاحترافي‭ ‬للأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬دخلت‭ ‬المنافسة‭ ‬والتي‭ ‬تظهر‭ ‬قدرات‭ ‬و‭ ‬إبداعات‭ ‬الفنان‭ ‬البحريني‭. ‬

وجاءت‭ ‬مسابقة‭ ‬الفن‭ ‬التشكيلي‭ ‬لجائزة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬للدورة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬بعنوان‭ (‬المرأة‭ ‬البحرينية‭)‬،‭ ‬وتركت‭ ‬للمشاركين‭ ‬حرية‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬العنوان‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أعمال‭ ‬فنية‭ ‬متعددة‭ ‬الشكل‭ ‬والطابع‭ ‬تشمل‭ ‬الرسم‭ ‬والنحت‭ ‬والطباعة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الفنون‭. ‬وتصل‭ ‬جائزة‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬للمسابقة‭ ‬إلى‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬دولار،‭ ‬ستكون‭ ‬مخصصة‭ ‬لأفضل‭ ‬عمل‭ ‬فني‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬مختصين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفن‭ ‬التشكيلي‭ ‬والتي‭ ‬ستبدأ‭ ‬أعمالها‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم‭. ‬

وتعتبر‭ ‬جائزة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬احمد‭ ‬كانو‭ ‬إحدى‭ ‬مبادرات‭ ‬مجموعة‭ ‬شركات‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وتحرص‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬والبحوث‭ ‬العلمية‭ ‬والإبداع‭ ‬في‭ ‬الثقافة‭ ‬والفنون‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬فحسب‭ ‬بل‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬