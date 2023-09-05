((أحمد سلمان)) خارج حسابات المنامة محليا

((أحمد سلمان)) خارج حسابات المنامة محليا
التاريخ
9/5/2023 7:10:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
بات أحمد سلمان رمضان صانع ألعاب الفريق الأول لكرة السلة بنادي المنامة خارج حسابات المدرب اليوناني لينوس غافريال على المستوى المحلي فقط في الموسم القادم 2023-2024، وذلك بعد قرار اتحاد السلة ايقافه عاما كاملا بسبب تخلفه عن تدريبات المنتخب في الفترة الماضية من دون أسباب مقنعة، كما استبعد من قائمة المنتخب الأخيرة.
أما بخصوص مشاركات المنامة الخارجية فإن اللاعب سيشارك سواء في بطولة القارات التي ستقام في سنغافورة خلال سبتمبر الجاري، ومن ثم بطولة غرب آسيا (السوبر ليغ) التي يحمل المنامة لقبها.
من جانب آخر يواصل المنامة استعداداته للمشاركة في بطولة القارات وسيبدأ بعد أيام سلسلة المباريات التجريبية حيث سيخوض مباراتين في دولة الكويت امام فريق الكويت ثم سيعود وينتظر قدوم فريق الفتح السعودي لمواجهته في البحرين، وفي حال اعتذاره سيخوض المنامة مباراة ضد المنتخب على الأرجح.
وعلى صعيد متصل اعتذر نادي المنامة عن المشاركة في البطولة العربية للأندية بسبب ارتباط لاعبيه الدوليين بالمشاركة مع المنتخب في دورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو 2022) التي ستقام في الصين، حيث تمت دعوته مؤخرا بعد اعتذار فريق الرياضي اللبناني.
وكان المنامة قد بدأ الاعداد مبكرا بوجود المدرب والمحترفين بهدف تقديم المستويات المشرفة في مشاركته التاريخية العالمية في بطولة القارات، وكان من ضمن البرنامج اقامة معسكر خارجي ولكن بسبب التعارض مع اعداد المنتخب وعدم تمكن لاعبيه من الالتحاق بالفريق تم الغاء المعسكر.
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