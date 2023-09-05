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((أحمد سلمان)) خارج حسابات المنامة محليا

9/5/2023 7:10:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

بات‭ ‬أحمد‭ ‬سلمان‭ ‬رمضان‭ ‬صانع‭ ‬ألعاب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬المنامة‭ ‬خارج‭ ‬حسابات‭ ‬المدرب‭ ‬اليوناني‭ ‬لينوس‭ ‬غافريال‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬القادم‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬ايقافه‭ ‬عاما‭ ‬كاملا‭ ‬بسبب‭ ‬تخلفه‭ ‬عن‭ ‬تدريبات‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أسباب‭ ‬مقنعة،‭ ‬كما‭ ‬استبعد‭ ‬من‭ ‬قائمة‭ ‬المنتخب‭ ‬الأخيرة‭.‬

أما‭ ‬بخصوص‭ ‬مشاركات‭ ‬المنامة‭ ‬الخارجية‭ ‬فإن‭ ‬اللاعب‭ ‬سيشارك‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬القارات‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭ ‬خلال‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ (‬السوبر‭ ‬ليغ‭) ‬التي‭ ‬يحمل‭ ‬المنامة‭ ‬لقبها‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬يواصل‭ ‬المنامة‭ ‬استعداداته‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬القارات‭ ‬وسيبدأ‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬سلسلة‭ ‬المباريات‭ ‬التجريبية‭ ‬حيث‭ ‬سيخوض‭ ‬مباراتين‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬امام‭ ‬فريق‭ ‬الكويت‭ ‬ثم‭ ‬سيعود‭ ‬وينتظر‭ ‬قدوم‭ ‬فريق‭ ‬الفتح‭ ‬السعودي‭ ‬لمواجهته‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬اعتذاره‭ ‬سيخوض‭ ‬المنامة‭ ‬مباراة‭ ‬ضد‭ ‬المنتخب‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬متصل‭ ‬اعتذر‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬للأندية‭ ‬بسبب‭ ‬ارتباط‭ ‬لاعبيه‭ ‬الدوليين‭ ‬بالمشاركة‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ (‬هانغتشو‭ ‬2022‭) ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬حيث‭ ‬تمت‭ ‬دعوته‭ ‬مؤخرا‭ ‬بعد‭ ‬اعتذار‭ ‬فريق‭ ‬الرياضي‭ ‬اللبناني‭.‬

وكان‭ ‬المنامة‭ ‬قد‭ ‬بدأ‭ ‬الاعداد‭ ‬مبكرا‭ ‬بوجود‭ ‬المدرب‭ ‬والمحترفين‭ ‬بهدف‭ ‬تقديم‭ ‬المستويات‭ ‬المشرفة‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬التاريخية‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬القارات،‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬اقامة‭ ‬معسكر‭ ‬خارجي‭ ‬ولكن‭ ‬بسبب‭ ‬التعارض‭ ‬مع‭ ‬اعداد‭ ‬المنتخب‭ ‬وعدم‭ ‬تمكن‭ ‬لاعبيه‭ ‬من‭ ‬الالتحاق‭ ‬بالفريق‭ ‬تم‭ ‬الغاء‭ ‬المعسكر‭.‬

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